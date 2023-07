'SLOBODA MI JE NOVI OSJEĆAJ': Albina o prekidu veze, hitu i planovima za budućnost

Ova 24-godišnja splitska pjevačica, zaljubljenica u modu koja definira trendove, autorica tekstova pjesama te studentica engleskog jezika i književnosti i povijesti otkrila je za Story sve o svom novom ljetnom hitu, snimanju spota, ali i o prekidu dugogodišnje veze s hajdukovcem Ivanom Ćalušićem kojeg je upoznala još kad su bili trogodišnjaci.

Objavili ste novu pjesmu ‘Grad sve zna’. Kako se odvijala cijela priča vezana uz njezin nastanak, od ideje do realizacije?

Pjesma je nastala u trenutku i rekla bih da sam u nju iscijedila svoje emocije koje dotad nisu izišle na vidjelo. Inspiraciju za pisanje pronalazim u privatnim situacijama i onima ljudi iz mog života. Uvijek ostavljam prostora drugima da pjesmu interpretiraju na svoj način, ovisno o njihovu osobnom doživljaju. Ne volim puno analizirati svoje pjesme jer mislim da je to dosta subjektivan doživljaj. Glazbu je radila moja prijateljica i kolegica Đana s kojom sam već snimila jedan duet, jako smo bliske i skupa smo odrasle u glazbi. U nju sam imala najviše povjerenja pa smo udružile snage i uz pomoć Hrvoja Domazeta, koji je aranžirao pjesmu, upakirali smo cijeli projekt.

Tekst pjesme napisali ste sami. Je li bilo premišljanja i brisanja stihova ili ste sve samo prenijeli na papir?

S ovom pjesmom sve je išlo glatko jer sam točno znala što želim reći. Znate kako kažu: kad ti je sve u životu lijepo posloženo, nemaš o čemu pisati. Uvijek je lakše kad ti se dogodi neka neugodnija situacija, kad ti se poremeti put i plan jer te to navede na razmišljanje. Zna mi se dogoditi da pišući tekst ne uspijem prenijeti emociju koju sam možda htjela izreći u pjesmi.

Čim je pjesma objavljena, počela su šuškanja da se odnosi na vašeg bivšeg dečka, je li to istina?

Sve što radim kao javna osoba popraćeno je nagađanjem zašto i kome je posvećeno, komu se obraćam i što je pozadina svega, ali objavila sam puno pjesama i prije prekida veze koje su isto bile inspirirane privatnim situacijama. Crpim inspiraciju iz svega što sam proživjela ja ili netko meni blizak. Oglasila sam se po pitanju prekida veze i rekla da više nismo zajedno i da svatko nastavlja svojim putem.

Najprije ste obrisali zajedničke fotografije na društvenim mrežama, zatim ste demantirali prekid i u konačnici sve potvrdili. Jeste li to htjeli držati u tajnosti?

Svjesna sam da ljude to zanima i da javnost primjećuje neke stvari jer sam javno dijelila privatni život, nikada nisam ništa skrivala, a pogotovo ne naše zajedničke trenutke. Jednostavno se znalo da sam u vezi i tko je moj izabranik. Mislim da sam bila dužna razriješiti tu situaciju, i to ne prema nikome drugom nego prema sebi. Kad-tad postavilo bi se to pitanje, ili u nekom intervjuu uživo ili tijekom nekog druženja. Nema smisla to držati kao otvoreno pitanje, samo sam htjela zaokružiti tu priču.

Kakav je osjećaj biti solo nakon toliko godina? Ipak ste bili zajedno od tinejdžerskih dana.

Sloboda mi je novi osjećaj. I prethodna moja veza bila je duga pa dugo nisam bila solo. Ne mogu reći da mi je posebno dobro, kao ni posebno loše. Samo sam se naviknula na novu situaciju. Fokusirala sam se na druge stvari koje su vezane isključivo uz mene i moj život, na ono što mi je potrebno za osobni rast. Nedostajalo mi je i malo više druženja s prijateljicama. Radim ono što me ispunjava. Nisam sebi zacrtala pravila poput sad nećeš biti u vezi ili sad moraš biti u vezi. Želim da se sve odvija spontano i mislim da će sve biti kako treba. Nisam isključiva ni po kojem pitanju, dobro mi je, dobro se osjećam, posvetila sam se onome što me hrani dobrom energijom.

Jeste li se više posvetili sebi, kako provodite slobodno vrijeme?

Kad sam u vezi, jako se puno dajem, ali ne žalim zbog toga, takva sam po prirodi. Naravno da sada imam više vremena za sebe, svoje užitke i ono što u vezi možda u određenoj dozi zanemarimo.

U kakvom ste odnosu ostali s bivšim dečkom s obzirom na to da se poznajete od djetinjstva i odrasli ste u istom kvartu?

Nismo mi zakrvili, dobro smo. Naravno da ćemo se pozdraviti kad se vidimo i mislim da među nama nema zle krvi. Ne bih više ništa dodala na tu temu.

Tko je zaslužan za spot nove pjesme? Je li ideja vaša ili?

Spot su radili Luka Matković i Ana Cindrić, mlada i jako talentirana ekipa. Imaju drukčiji i zanimljiv pristup i dobro glazbeni dio poprate vizualnim. Snimanje mi je bilo jako ugodno i prvi smo put snimali koristeći se umjetnom kišom, odnosno vodom. Htjela sam postići taj efekt pošto-poto, to mi je bila jedna od ključnih scena. Moram priznati da sam se malo smrznula, ali rezultat je bio i više nego dobar. Ponovila bih to još sto puta. Imala sam veliko povjerenje u Luku i Anu jer sam njihov rad i prije pratila. Volim kreativcima prepustiti da budu kreativci. Do zadnjeg trenutka nisam znala kakav je točno scenarij spota, ali nisam nimalo strahovala da nešto neće dobro ispasti. Znala sam da će oni izvući maksimum od onoga što smo snimili, a tako je na kraju i bilo.