SLIČICE PRIČAJU Dragan Stojkić (II.): Ozljede ga nisu zaustavile, protiv Dinama je imao rekordnih 20 obrana, a imao je i "recept" protiv Hajduka

Evo nas u drugom dijelu priče o jednom od mnogih romantičnih imena s naših nogometnih travnjaka.

Kako je naš današnji junak pronašao novi dom? Bio jedan od „sinova“ zbog kojih se Ćiro Blažević vratio kući, također je bio kapetan te iste momčadi, vodio je mlada poletna imena, ali također je i ostavio vani jedan neizbrisiv trag. Naravno prije toga svega prošao je on još par klubova, ispadalo se iz prvenstva, također ga nije bilo dosta dugo zbog ozljeda. Sve u svemu, ona poznata „karta sreće“ nagradila je našeg junaka – lako za onaj jedan nastup za Hajduk i osvojeni trofej, već što je Stojkić mogao biti dio jedne momčadi koja je rušila cijelu sezonu dva najveća naša kluba, naravno bez ijednog izgubljenog boda…

Momčad NK Zagreba bila je u playoffu za prvaka u sezoni 2000/01.godine. U odigranih deset prvenstvenih kola koje su odlučivale prvaka države, naš današnji junak imao je devet od deset nastupa. U prvom kolu momčad Zagreba je na gostovanju u Splitu poražena rezultatom 4-2, gdje je za momčad „pjesnika“ branio Sandro Tomić. U 2. kolu prvenstva odigranom 08. travnja 2001. godine u Varaždinu – trener Branko Karačić izveo je idući sastav: Stojkić, Bulat, Jurić, Osibov, Pirić, Verhas, Čižmek, Franja, Štrok, Lovrek i Perić – ali Zagreb nije uspio doći do bodova jer je momčad Varteksa slavila minimalnim rezultatom 1-0. Svoju prvu pobjedu upisali su tek u 5. kolu kod kuće protiv Osijeka (2-1), a ubrzo je stigao i novi trener koji je iduću sezonu odveo Zagreb do samog vrha Hrvatskog nogometa.

Naravno. to je bio Zlatko Kranjčar.

Priča se "vrti u krug"

Stadion uz Savu – Stojkić, Rosandić, Sesar, Tadić, Gašpar, Alić, Mujčin, Ostojić, Petrović, Tomas i Mašić – istrčali su pod trenerskom palicom Mile Nižetića u prvom kolu prvenstvene godine 2001/02, kod kuće protiv momčadi Čakovca. Ipak nisu uspjeli sačuvati bodove kod kuće jer „padaju“ u samom kraju susreta rezultatom 1-2. Već iduće kolo upisuju na gostovanju veliku pobjedu nad Kamen Ingradom 2-4, nakon čega je u trećem kolu Stojkić zabilježio svoju prvu sačuvanu mrežu protiv momčadi Hrvatskog Dragovoljca. Naredna dva kola momčad „Marse“ pada u samom kraju protiv Slaven Belupa 1-0, i kod kuće od Hajduka 1-2 za čiju pobjedu je zabio baš bivši „Zagrebaš“ Hrvoje Vejić.

Stojkić sada propušta utakmice zbog ozljede, ali svojim povratkom među vratnice odmah je povezao dvije pobjede i obje sačuvane mreže protiv Osijeka 2-0 i TŠK Topolovca u 10. kolu prvenstva, gdje je također zaradio svoj jedini sezonski žuti karton u 40.-oj minuti susreta od strane suca Strunje.

Da se priča opet „vrti u krug“ za našeg junaka, nažalost je istina – ozljede su opet se vratile, Marsonia je tad jedanaesta momčad prvenstva (liga šesnaest), ali „guralo se svim snagama“ za opstanak u najelitnijem rangu našeg nogometa. Svakako, upisao je još sačuvanu mrežu protiv Hajduka na Poljudu u 20. kolu prvenstva, par kola prije toga isto tako protiv Kamen Ingrada. No, zanimljivo je da je ta ista Marsonia uzela bod prvoj momčadi prvenstva na gostovanju u 22. kolu (naravno, radi se o zlatnoj momčadi Cice Kranjčara). Stojkić je svoj zadnji susret za Marsoniju odigrao u 30. kolu prvenstva protiv momčadi Dinama kod kuće na kultnom stadionu uz Savu pred nekih 1500 gledatelja. Ipak, tu ostaje još jedna zanimljivost. Baš na tom susretu za Dinamo je igrao jedan mladi Eduardo Da Silva – koji je par godina kasnije postao veliki vladar naših nogometnih travnjaka.

Afirmacija u novom klubu NK Šibenik za našeg današnjeg junaka nije krenula u najboljem svijetlu, jer se u šestom kolu prvenstva putovalo u Rijeku. Momčad Šibenika istrčala je u sljedećem sastavu: Stojkić, Kulenović, Pranjić, Raić, Šiklić, Žilić, Jović, Župan, Bedeković, Jović i Matas (da - isti onaj koji mu je srušio rekord bez primljenog pogotka u dresu Slaven Belupa). Zadnjeg dana u kolovozu davne 2002. godine, torpedirani su „petardom“ od strane momčadi Rijeke. Stojkić je osvojio prvi bod sa Šibenikom u 8. kolu prvenstva protiv Kamen Ingrada 1-1. Nakon toga branio je još par susreta te je došao period od šest mjeseci bez nastupa. U 24. kolu ušao je u igru umjesto Slavice i tako osigurao svoju prvu sačuvanu mrežu u dresu Šibenika.

Nedugo nakon toga uspavani Šibenik se počeo buditi za spas – ali bilo je prekasno.

Vratar broj jedan kluba "pjesnika"

Pred 4,500 gledatelja na Poljudu, Hajduk je u prvom kolu prvenstva 2003/04.godine, ugostio momčad NK Zagreba. Turković i Blatnjak su ipak „pokvarili“ povratak Stojkiću u redove NK Zagreba, ali on je tada pronašao svoje „mjesto pod suncem“. Moram napomenuti sastav Zagreba koji je tada izašao na Poljud: Stojkić, Maras, Spahić, Žilić, Marić, Prosinečki, Barišić, Franja, Biskup, Lovrek i Đalović. Zagreb je svoju prvu pobjedu upisao u 3. kolu protiv Kamen Ingrada rezultatom 3-1, dok je Stojkić svoju prvu sačuvanu mrežu zabilježio u 5. kolu prvenstva u pobjedi nad Cibalijom 2-0. Svakako, Zagreb je s ovim gore „paklenim“ imenima imao jako loš omjer u prvih deset kola (2-3-5), što je kasnije rezultiralo borbi u ligi za ostanak. Zanimljivo je također iduće isto da je Zagreb imao čudan niz rezultata pet kola zaredom istim rezultatom od 1-1 igrali su protiv: Kamen Ingrada, Inter Zaprešića, Cibalije, Varteksa i Dinama, te iduća zanimljivi podatak je da je nakon sedam mjeseci Stojkić tek upisao novu sačuvanu mrežu protiv Osijeka 0-0, nakon toga se ipak „probudio“ te ih je zabilježio protiv: Inter Zaprešića, Marsonije dva puta i Slaven Belupa – naravno do samog kraja prvenstva.

Prvi put u svojoj nogometnoj karijeri naš današnji junak upisao je brojku od 30 nastupa u prvenstvu, što je naravno značilo da je postao vratar broj jedan kluba „pjesnika“.

Zagreb je na otvaranju prvenstva 2004/05.godine, upisao poraz od Inter Zaprešića minimalnim rezultatom 0-1, dok ih je već u idućem kolu čekao veliki ispit. Veliki problem već na samom prvenstvu, jako dobra momčad Hajduka čekala ih je na Poljudu. Rezultat nije bio tada očekivan, ali na semaforu stajalo je 2-4. Zagreb je iznenadio Hajduk visokom pobjedom, sada slučajno ili ne – vrijeme je ipak pokazalo svoje u toj jako zanimljivoj sezoni. Nakon pobjede nad Hajdukom, Zagreb kod kuće slavi protiv Pule rezultatom 2-0, Stojkić brani kazneni udarac i zarađuje žuti karton od strane suca Damira Batinića. Sada ipak idemo pet kola naprijed, gdje u 8. kolu prvenstva Zagreb kod kuće dočekuje Dinamo koji nije trebao puno putovati na gostovanje. No, krajem rujna za momčad Zagreba nije dobro „prolazilo“ – reći ću vam zašto!

Ljubojević je postigao pogodak za Dinamo, ali Bartolović i Jakirović su pomrsili račune „modrima“ iz Zagreba, dok je momčad „pjesnika“ upisala tek svoju treću pobjedu, od čega su „skinuli“ dvije najjače momčadi prvenstva. Sada je zanimljivo da je Zagreb nastavio „loš niz igre“ – te je nakon odigranih prvih 11. kola prvenstva predzadnje mjesto tablice bilo njihovo.

Kako „mala“ momčad Zagreba „skida“ i Hajduk i Dinamo?

Sami je kraj listopada, mjesto radnje je Kranjčevićeva – sada Hajduk koji se nameće za naslov prvaka gostuje u „ulici pjesnika“.

Stojkić, Brnas, Labudović, Pelaić, Vrdoljak, Jakirović, Čutura, Brkljača, Ibričić, Bartolović i Đalović – istrčali su kao domaći početni sastav. Utakmica se prelomila u samih zadnjih dvadeset minuta kada je Pelaić postigao pogodak za vodstvo u 69.minuti susreta, te četiri minute nakon Đalović zabija za konačnih 2-0, dok Stojkić upisuje novu sačuvanu mrežu baš protiv svoje bivše ekipe. Zagreb se polako budi iz ponora dna, minimalne pobjede protiv Međimurja i Kamen Ingrada, bod protiv Belupa i Pule doveo nas je u 19. kolo na Maksimir gdje je momčad Dinama imala šansu da uzvrati Zagrebu za poraz.

Ipak na tom susretu sudac Draženko Kovačić pokazao je tri crvena kartona, jedan igraču Dinama Pranjiću, te dva igračima Zagreba Vidoviću i Jakiroviću – rezultat? Evo ovako: Zagreb je imao vodstvo 0-2 do zadnje minute, kada je Ljubojević (opet) postigao pogodak vrataru Stojkiću, ali ipak to sada je manje bitno. Važnije je pitanje kako „mala“ momčad Zagreba „skida“ oba puta i Hajduk i Dinamo? Do samog kraja prvenstva, točnije do ulaska u borbu za prvaka – Zagreb je slavio minimalno protiv Osijeka (još jedna sačuvana mreža) i u zadnjem 22. kolu slavili su rezultatom 2-1 protiv Rijeke. U borbi za prvaka otpao je Dinamo, dok je Hajduk imao šansu vratiti Zagrebu za sve već u prvom kolu (i da Hajduk tada vodi veliku bitku za naslov prvaka).

Poljud – prvo kolo za prvaka, Hajduk opet bez pobjede nad Zagrebom. Stojkić i ovaj put upisuje još jednu sačuvanu mrežu, dok Vidović zabija za pobjedu Zagreba. Nakon toga Zagreb „kida“ bodove Hajdukovom glavnom konkurentu za naslov prvaka momčadi Inter Zaprešića rezultatom 3-3, ali ubrzo upisuju svoj prvi poraz od Rijeke 4-2. I onda pet od šest kola momčad Zagreba ne zna za poraz – uključujući Hajduk po četvrti put u prvenstvu slavili su protiv momčadi iz Splita preko Bartolovića koji je zabio za pobjedu u samom kraju susreta. Za sami kraj prvenstva Zagreb je do 47. minute imao rezultatsku prednost 5-0 protiv Slaven Belupa, a rezultat je bio 7-1 za Zagreb. Oni su svoju sezonu završili na trećem mjestu prvenstva, ni Dinamo ni Hajduk nisu ih uspjeli pobijediti u prvenstvu, ali također je uspio obraniti kazneni udarac Niki Kranjčaru…

"Viša sila"

U četvrtfinalu kupa Hrvatske, Zagreb je igrao protiv Hajduka. U prvom susretu (peti put sveukupno u sezoni) slavili su protiv Hajduka, ali momčad iz Splita napokon je uspjela savladati Zagreb rezultatom 2-0, te ih je tako izbacila iz kup natjecanja. Ipak, za ovaj susret neki kažu da je bila „viša sila“ ili je Hajduk napokon pronašao formulu za slaviti protiv Zagreba…

Narednu sezonu, Zagreb nije došao ni blizu u kupu jer ih je u samom početku izbacila momčad Moslavine. Stojkić je pretrpio ozljedu koja ga je udaljila s terena, ali njegovim povratkom igra je zapravo bila važna „za svaki bod“. Zagreb se nalazio čak na devetom mjestu prvenstva nakon odigranih 14. kola, a Stojkić je povratkom upisao sačuvane mreže protiv: Međimurja (dva puta), Cibalije (dva puta), Rijeke i Pule. Iduću sezonu ponovno uspavanu momčad Zagreba jedino je mogao probuditi trener svih trenera – Ćiro Blažević.

Dolaskom Ćire Blaževića, Dragan Stojkić oborio je svoj rekord nastupa u jednoj prvenstvenoj sezoni, jer u sezoni 2006/07. godine zabilježio 32 nastupa, od čega je imao 12 sačuvanih mreža.

Ćiro je ipak imao spoj iskustva i mladosti u momčadi Zagreba, koja je u prvom kolu prvenstva protiv Kamen Ingrada gdje su upisali pobjedu 1-3 istrčala u idućem sastavu: Stojkić, Labudović, Nadarević , Mujdža, Lajtman, Vrdoljak, Ibričić, Brkljača, Pejić, Lovrek, Mandžukić. U sljedeća četiri susreta, naš današnji junak zabilježio je tri sačuvane mreže u pobjedama nad Slaven Belupom 0-1, Rijekom 1-0 i Varteksom 3-0. U 10. kolu prvenstva, Stojkić je obranio kazneni udarac Matiji Štefančiću uz poraz Zagreba koji je imao igrača manje. Nakon toga najveći ritam imao je Kruno Lovrek koji je zabijao kao na „traci“. Zagreb niže pobjede nad Cibalijom 3-0, Kamen Ingradom 2-1, Slaven Belupom 3-0, Hajdukom d 3-0, Varteksom 1-3, Osijekom 2-0, Šibenikom 3-0, Istrom 0-2, Međimurjem 4-0, Cibalijom 0-1, Osijekom 2-1, Istrom 2-3 – Stojkić je imao niz od četiri kola bez primljenog pogotka, čak i u susretu protiv Cibalije gdje su imali dva igrača manje! Prvenstvo su završili na trećem mjestu, dok ih je u kupu Hrvatske momčad Slaven Belupa „napucala“ ukupnim rezultatom 9-2.

U svojoj zadnjoj sezoni igrajući za Zagreb, Stojkić je osjetio igranje sada pomalo romantičnog Intertoto kupa – ali na njegovu štetu nije nastupio u prvom susretu protiv Vllaznia koja je zaustavila Zagreb zbog gola u gostima.

Loš start, nakon kojeg je uslijedio niz pobjeda

Zagreb je imao jako loš start u prvenstvu, u prvih šesnaest kola prvenstva imali su isto toliko bodova, gdje su držali deseto mjesto tablice tadašnje „lige 12“. Do tada naš junak je zabilježio pet sačuvanih mreža protiv Međimurja, Šibenika, Varteksa (dva puta) i Inter Zaprešića.

Sada „stari dobri“ Zagreb u 17. kolu kod kuće igra protiv Hajduka – rezultat 1-0 za domaćine.

Strijelac je bio Ibričić, dok je Stojkić po tko zna koji put imao „recept“ protiv Hajduka. Nakon toga netko ih je morao „spustiti“ na zemlju – bio je to Dinamo velikim rezultatom 6-3. Ali da stvar ne bude toliko jalova – i oni su „isprašili“ nekoga: momčad Zadra rezultatom 7-2.

I tad od 19. kola prvenstva je sve krenulo na pozitivno i trajalo je jako dugo. Niz je išao ovako: Zadar 7-2, Inter Zaprešić 1-1, Cibalia 4-1, Osijek 1-1, Rijeka 1-1 (brani kazneni udarac Đaloviću), Dinamo 0-0, Cibalija 2-2, Šibenik 0-2, Varteks 3-1, Inter Zaprešić 0-0, Međimurje 6-1. Zagrebov pozitivan niz prekinuo je Osijek rezultatom od 2-1 u 30. kolu prvenstva. Nakon toga Stojkić je upisao još jednu sačuvanu mrežu protiv Zadra, gdje nije bilo pogodaka. Sada nam ostaje zadnja utakmica za našeg Dragana u HNL prvenstvu. U 33. kolu, pred 1.800 gledatelja. Zagreb je u Kranjčevićevoj tog 10. svibnja 2008. godine izašao u idućem sastavu: Stojkić, Ivanković, Labudović, Nadarević, Kartelo, Mujdža, Jurendić, Brkljača, Ibričić, Parlov i Pejić uz trenersku palicu Miroslava Blaževića.

Jurendić je zabio za vodstvo na asistenciju Ibričića u 57. minuti susreta. Pet minuta nakon toga Ibričić postiže pogodak za 2-0, ali sudac Zlatko Šimčić je u 76. minuti susreta pokazao na centar jer je Linić zabio za konačnih 2-1. Protivnik? Stojkiću dobro poznat njegov Hajduk, od kojeg mu je sve zapravo krenulo – dok je on uvijek imao neko rješenje za svoju bivšu momčad.

Nakon toga ostvario je transfer u Rusiju, gdje ga je vodio bivši trener Hajduka – Zoran Vulić. Branio je za momčad Luch Energije, obranio je kazneni udarac Anatoliy Tymoshchuku, ali Zenit je Zenit…

Nakon toga ostavio je još jedan dubok trag ili neko životno priznanje – dok je imao angažman u Izraelu. Svrstali su ga jednim od najboljih vratara Izraelskog prvenstva uz rame Vincenta Enyeama.

Također bio je mladi reprezentativac Hrvatske gdje je skupio tri nastupa, ali za „A“ reprezentaciju je odabrao Bosnu i Hercegovinu gdje je zabilježio samo jedan nastup protiv Makedonije.

Na susretu protiv Dinama gdje je Zagreb slavio rezultatom 1-2, Stojkić je imao rekord od 20 nestvarnih obrana…

Do idućeg čitanja, za kraj bih citirao Vedrana Očašića: "Svima vama koji ste bolesni, želim da što prije ozdravite, posebice maloj djeci".

