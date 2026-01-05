Sletjeli automobilom pa otkriveno da krijumčare strance

Policijski službenici koji rade na poslovima suzbijanja krijumčarenja migranata i sprječavanja nezakonitih migracija su na području Policijske uprave sisačko-moslavačke spriječili krijumčarenje više stranih državljana.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona, provedeno je kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjom hrvatskom državljankom i 32-godišnjim bosanskohercegovačkim državljaninom koji su u popodnevnim satima na području Topuskog zatečeni uslijed slijetanja automobilom sisačkih registracija te je utvrđeno da u vozilu prevoze strane državljane koji su na nezakonit način ušli u Republiku Hrvatsku.

Prema stranim državljanima postupano je sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenici su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke.