Šleper se prevrnuo i zapalio kod tunela Sveti Rok: A1 prema Zagrebu zatvorena, promet u prekidu za teretna vozila

Neposredno uz ulaz dalmatinske strane tunela Sveti Rok, na autocesti A1, u smjeru Zagreba, kod odmorišta Marune, noćas oko 2.15 sati se dogodila prometna nesreća u kojoj se prevrnuo šleper i odmah potom zapalio.

Požar je ugašen, sve žurne službe bile su na terenu, a policijski očevid i dalje traje:

- Kamion s priključnim vozilom se prevrnuo, nakon čega je došlo do zapaljenja. Vozač upućen na pružanje hitne pomoći, a na mjestu događaja se vrši očevid, zbog čega je do uklanjanja vozila promet tom dionicom zaustavljen - kazala je za Morski HR glasnogovornica PU Zadarske, Ivana Grbin.

Nema slobodnog cestovnog pravca za teretna vozila

HAK upozorava da trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao ni za vozila bez obvezne zimske opreme, i to zbog ove prometne nesreće na A1 te zimskih uvjeta na državnim cestama kroz Liku.

Autocesta A1 u punoj je dužini prohodna u smjeru Dubrovnika, dok su autocesta A6 Rijeka-Zagreb, Krčki most, Paški most i Most dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku otvoreni za sav promet.