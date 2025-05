Slavna glumica otkrila neugodan trenutak s audicije: "Zamolili su me da se otkopčam i skinem haljinu..."

Glumica Rosamund Pike prisjetila se audicije za ulogu u "Die Another Day", filmu o Jamesu Bondu u kojem je glumio Pierce Brosnan te rekla kako je doživjela neugodan trenutak.

Kako je rekla za Harper‘s Bazaar, na audiciji su od nje zatražili da se skine u donje rublje. "Na audiciji za Bonda su me zamolili da se otkopčam i skinem haljinu koju sam nosila, da stojim tamo u donjem rublju. I pomislila sam: ‘Pa, ne, to ću raditi ako dobijem ulogu. Neću to sada napraviti.‘ Ne znam što me spopalo", ispričala je.

Iako nije htjela napraviti ono što su zatražili od nje na audiciji, Pike je dobila ulogu u hit filmu. U filmu je glumila Mirandu Frost, diplomiranu studenticu s Harvarda i olimpijsku mačevalku koja se prerušava u agenticu MI6-a, da bi se kasnije otkrilo da je dvostruka agentica.

Ranije je Rosamund, u podcastu "David Tennant Does a Podcast with...", progovorila o neugodnom trenutku tijekom snimanja intimne scene s Brosnanom, prenosi Jutarnji list.

"Stisnuli smo se, a zatim razdvojili i pogledala sam u traku za tijelo i naljepnice za bradavice, a one su bile prekrivene dlakama. I pomislila sam: ‘O moj Bože, depiliram Pierceove grudi." Bila sam toliko posramljena. Pomislila sam: ‘Toliko je hrabar, a ja mu čupam dlake s prsa sa svakim zagrljajem.‘ I naravno, trebalo je nekoliko pokušaja da shvatim da to nije bio on. Bilo je to umjetno krzno s tepiha koji su krasili krevet s labudom. Stvarno sam pomislila da depiliram njegova prsa", ispričala je.