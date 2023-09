SLAVNA GLUMICA BESKUĆNIKU NUDILA I VLASTITE TENISICE Snimka je obišla svijet i oduševila mnoge

Snimka slavne glumice Jennifer Garner obišla je društvene mreže i osvojila srca mnogih koji jednostavno nisu mogli ostati ravnodušni.

Snimka, koju je uhvatio obližnji paparazzo, prikazuje Garner kako se zaustavlja autom pokraj beskućnika te mu nudi pomoć. Prišla je beskućniku s punom vrećicom osnovnih potrepština. Primijetivši da mu nedostaju čarape, bez razmišljanja se sagnula kako bi mu ih obula.

Iznenađujuće, Garner je čak i skinula vlastite tenisice i pokušala ih dati beskućniku. Nažalost, bile su premale. Garner je odmah odlučila kupiti cipele za njega, te je došla do paparazza i pitala ga koju veličinu nosi te može li od njega kupiti cipele.

"Hoćeš li mu ih dati? Mogu mu ih dati besplatno", spremno je odgovorio snimatelj, odbivši ponudu da mu Garner plati.

.#JenniferGarner Offers The Shoes Off Her Feet To A Man In Need! pic.twitter.com/CJOzpi0GGt

— X17online.com (@x17online) September 19, 2023