Slavljenički koncert Intrada na Gripama: Tomislav Bralić vraća se splitskoj publici

Tomislav Bralić i klapa Intrade ove subote, 8. studenoga, slave 40 godina glazbenog djelovanja u dvorani Gripe uz svima znane hitove i posebnog gosta.

Slavljenička turneja klape Intrade se nastavlja, a za splitsku publiku pripremaju spoj bezvremenskih hitova kao što su "Zora bila", "Zalutali pogled", "Ne mogu te prestat jubit" te nezaobilaznu "Croatio, iz duše te ljubim". Emotivna glazbena retrospektiva, poseban gost i šarm ove klape jamče večer za pamćenje.

Još 1994. godine na Melodijama Hrvatskog Jadrana Tomislav Bralić osvojio je nagradu za najboljeg debitanta s pjesmom "Cvita", a taj nastup pred splitskom publikom i danas rado pamti. Na splitske festivalske pozornice vraćao se mnogo puta, i sam i s klapom, a posebno pamti i pjesmu "Ribar sam star" sa Splitskog festivala 2006. s Ivicom Sikirićem Ićom – posebnim gostom njihovog nadolazećeg koncerta na Gripama.

Split je klapi Intrade posebno važan i drag grad

Bez Splita i Poljuda, kako često ističu članovi Intrada, njihov glazbeni put ne bi bio ovakav. Legendarni koncert "Ne damo te pismo naša" održan 2006. na Poljudu označio je prekretnicu u njihovoj karijeri i cijeloj klapskoj sceni, a pjesma "Croatio, iz duše te ljubim" postala je simbol tog povijesnog trenutka. Tada je klapska pjesma dokazala da pripada i najvećim pozornicama, ne samo kamenim kalama i konobama. Uz brojne koncerte i dvije rasprodane Spaladium Arene - u grad pod Marjanom se uvijek rado vraćaju.

Klapski spektakl na Gripama ovaj vikend

Na velikom koncertu na Gripama ovog vikend, Intrade donosi spoj novog i vječnog – uz nove uspješnice "Ljubav zove" i "Vitar i sol", publika će uživati i u bezvremenskim hitovima.

Tako nastavljaju svoju veliku turneju povodom 40 godina glazbenog rada kojom su već osvojili Zadar, Pulu i Šibenik. Osim splitskog koncerta, 13. prosinca dolaze u zagrebačku Areni te 2. siječnja 2026. u Dubrovniku na Stradunu, gdje će turneja završiti. Nakon sjajnog koncerta u Međugorju, ulaznice su u prodaji i za Sarajevo (18. prosinca) i Mostar (19. prosinca), a stiži i u Sloveniju - u ljubljanski Cankarjev dom (28. studenoga).

Dio slavlja možete biti i vi. Ulaznice za koncert u Splitu dostupne su u sustavima Eventim i Adriaticket, a organizatori pozivaju sve ljubitelje klapske glazbe da osiguraju svoje mjesto na vrijeme jer su prijašnji koncerti slavljeničke turneje rasprodani.