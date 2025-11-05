Close Menu

Slavljenički koncert Intrada na Gripama: Tomislav Bralić vraća se splitskoj publici

Za splitsku publiku pripremaju spoj bezvremenskih hitova kao što su "Zora bila", "Zalutali pogled", "Ne mogu te prestat jubit" te nezaobilaznu "Croatio, iz duše te ljubim"

Tomislav Bralić i klapa Intrade ove subote, 8. studenoga, slave 40 godina glazbenog djelovanja u dvorani Gripe uz svima znane hitove i posebnog gosta.

Slavljenička turneja klape Intrade se nastavlja, a za splitsku publiku pripremaju spoj bezvremenskih hitova kao što su "Zora bila", "Zalutali pogled", "Ne mogu te prestat jubit" te nezaobilaznu "Croatio, iz duše te ljubim". Emotivna glazbena retrospektiva, poseban gost i šarm ove klape jamče večer za pamćenje.

Još 1994. godine na Melodijama Hrvatskog Jadrana Tomislav Bralić osvojio je nagradu za najboljeg debitanta s pjesmom "Cvita", a taj nastup pred splitskom publikom i danas rado pamti. Na splitske festivalske pozornice vraćao se mnogo puta, i sam i s klapom, a posebno pamti i pjesmu "Ribar sam star" sa Splitskog festivala 2006. s Ivicom Sikirićem Ićom – posebnim gostom njihovog nadolazećeg koncerta na Gripama.

Split je klapi Intrade posebno važan i drag grad

Bez Splita i Poljuda, kako često ističu članovi Intrada, njihov glazbeni put ne bi bio ovakav. Legendarni koncert "Ne damo te pismo naša" održan 2006. na Poljudu označio je prekretnicu u njihovoj karijeri i cijeloj klapskoj sceni, a pjesma "Croatio, iz duše te ljubim" postala je simbol tog povijesnog trenutka. Tada je klapska pjesma dokazala da pripada i najvećim pozornicama, ne samo kamenim kalama i konobama. Uz brojne koncerte i dvije rasprodane Spaladium Arene - u grad pod Marjanom se uvijek rado vraćaju.

Klapski spektakl na Gripama ovaj vikend

Na velikom koncertu na Gripama ovog vikend, Intrade donosi spoj novog i vječnog – uz nove uspješnice "Ljubav zove" i "Vitar i sol", publika će uživati i u bezvremenskim hitovima.

Tako nastavljaju svoju veliku turneju povodom 40 godina glazbenog rada kojom su već osvojili Zadar, Pulu i Šibenik. Osim splitskog koncerta, 13. prosinca dolaze u zagrebačku Areni te 2. siječnja 2026. u Dubrovniku na Stradunu, gdje će turneja završiti. Nakon sjajnog koncerta u Međugorju, ulaznice su u prodaji i za Sarajevo (18. prosinca) i Mostar (19. prosinca), a stiži i u Sloveniju - u ljubljanski Cankarjev dom (28. studenoga).

Dio slavlja možete biti i vi. Ulaznice za koncert u Splitu dostupne su u sustavima Eventim i Adriaticket, a organizatori pozivaju sve ljubitelje klapske glazbe da osiguraju svoje mjesto na vrijeme jer su prijašnji koncerti slavljeničke turneje rasprodani.

