Slavlje u obitelji Matea i Izabel Kovačić

Nogometaš Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel imali su poseban obiteljski vikend — proslavili su rođendane svoje djece, sina Ivana i kćerkice Lune.

Na društvenim mrežama Mateo je podijelio nekoliko predivnih fotografija s obiteljskog slavlja, uz emotivnu poruku:

''Dva slavlja u nizu i prva godina tvoje svjetlosti, Luna''.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Mateo Kovacic (@mateokovacic8)

Na prvim fotografijama vidi se vesela proslava petog rođendana sinčića Ivana, uz mnoštvo balona, šarenu dekoraciju i veliku tortu s likovima iz dječjih bajki. Ivan je uz pomoć roditelja ugasio svjećice, dok su ponosni Mateo i Izabel nasmijano promatrali trenutak s mlađom kćerkicom u naručju.

Sljedeće fotografije prikazuju drugu proslavu — prvi rođendan male Lune, koji je održan u posebnom prostoru s pogledom na nogometni stadion. Dekoracija u nježnim ružičastim tonovima, baloni u obliku srca i zvijezda te velika brojka ''1'' stvarali su čarobnu atmosferu. Na jednom videozapisu vidi se i kako su radili svoju šećernu vatu.