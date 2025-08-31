Slavi se u Dalmaciji: Netko nije pogodio nijedan broj na lotu, a osvojio je 80 tisuća eura

U 243. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, koji su igraču iz Zadra donijeli dobitak 0 u iznosu od 80.000,00 eura.

Igrač je odigrao tri kombinacije i nije pogodio ni jedan od izvučenih brojeva te je za uplaćenih 3.90 eura dobio 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: Hrvatska lutrija, Ulica bana J. Jelačića 21, Zadar. Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u ponedjeljak 1. rujna 2025.