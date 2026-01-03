Slaven Bilić pred senzacionalnim povratkom: "Spreman je preuzeti klub"

Nakon teškog poraza protiv fenjeraša Wolverhamptona (0:3), kojemu je West Ham po ulasku u novu godinu omogućio prvi trijumf u tekućoj sezoni Premiershipa, treneru Nuni Espiritu Santu opasno se zatresla klupa. Čekićari ne znaju za pobjedu u posljednjih devet utakmica, još od početka studenoga kada je Portugalac naslijedio Grahama Pottera, stoga nije čudo što se uprava kluba bacila u potragu za novim rješenjima..., prenose Sportske novosti.

A prema navodima Bena Jacobsa, poznatog otočkog insajdera, prvi na toj listi mogao bi biti - Slaven Bilić!

"Slaven Bilić spreman je preuzeti West Ham usred sezone ako dođe do promjene na mjestu trenera. Nuno Espírito Santo pod sve je većim pritiskom nakon poraza 0:3 od Wolverhamptona. Vlasnik kluba David Sullivan razmatra rezervne opcije. Uz Bilića, Michael Carrick također je visoko na listi West Hamovih kandidata u slučaju da Nuno bude smijenjen", objavio je Jacobs na društvenim mrežama.

Momčad iz Londona nakon 20 odigranih kola nalazi se na 18. mjestu, odnosno u zoni ispadanja, a prva momčad na sigurnom, u vidu Nottingham Foresta, bježi West Hamu za četiri boda.

Čekićari su prvoligaški status u kontinuitetu imali još od 2012. godine, a kako bi izbjegli povratak u Championship nakon 14 godina, poznato lice i čvrsta ruka Slavena Bilića mogli bi biti "pravo rješenje", s obzirom na to kako je hrvatski trener zaslužan za jedno od najplodonosnijih razdoblja u modernoj povijesti kluba, kada su igrali kvalifikacije za Europu dvije godine u nizu...