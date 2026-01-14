Sky Sports objavio veliku vijest za navijače Hajduka

Inter je, prema pisanju Sky Sportsa, sve bliže dogovoru s Hajdukom oko transfera Branimira Mlačića (18), jednog od najzanimljivijih mladih stopera u SuperSport HNL-u.

Trenutačna ponuda milanskog kluba iznosi četiri milijuna eura plus bonuse, dok Hajduk traži šest milijuna i bonuse, ali u Interu u sljedećim satima pripremaju novo povećanje ponude, piše tportal.

Mlačić bi mogao na liječnički već u ponedjeljak

Sky navodi da bi, ako pregovori odu očekivanim smjerom, Mlačić već u ponedjeljak mogao stići u Milano na liječnički pregled. Nakon toga, plan je jasan: mladi stoper bi se odmah vratio u Split na posudbu i sezonu završio u Hajduku.

U istom izvještaju Sky Sports naglašava da Inter i dalje traži mlade profile u Hrvatskoj kako bi dugoročno gradio kadar i podizao vrijednost momčadi, a Mlačić je trenutačno u prvom planu.

Što Inter dobiva: Visina, zračni duel i mirnoća na lopti

Mlačić je stoper snažne građe (192 cm), a Sky ga opisuje kao braniča koji voli igrati s loptom i sudjelovati u izgradnji napada. Ove sezone skupio je 18 nastupa u svim natjecanjima, uz dvije asistencije.

Sky dodaje da Mlačić možda neće biti jedini mladi Hrvat na radaru Intera: u kontekstu ulaganja za budućnost spominje se i Leon Jakirović (17), stoper Dinama.