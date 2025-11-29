Skupština Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko neretvanske županije izabrala novo vodstvo i imenovala počasnog predsjednika

U dostojanstvenoj atmosferi, prepune dvorane hotela Adria u Dubrovniku i uz nazočnost članova iz cijele Dubrovačko neretvanske županije, u subotu je održana redovna skupština Hrvatskog časničkog zbora Dubrovačko neretvanske županije(HČZ DNŽ). Ovaj godišnji susret, koji tradicionalno okuplja sadašnje i umirovljene časnike te ugledne goste iz civilnog života, ove je godine imao posebno svečani karakter zbog izbora novog vodstva i imenovanja počasnog predsjednika.

Skupštinu je otvorio predsjednik Nikša Sentić, koji je u pozdravnom govoru izrazio zahvalnost svim članovima na njihovom predanom radu te istaknuo niz postignuća ostvarenih u proteklom mandatu. Naglasio je važnost očuvanja časničke časti, profesionalnosti i tradicije, koje Hrvatski časnički zbor njeguje već desetljećima.

Skupštinarima se kao gost, u svom pozdravnom govoru, obratio i župan Dubrovačko neretvanski Blaž Pezo koji je naglasio da Županija cijeni ulogu HČZ DNŽ, kako u očuvanju vrijednosti domovinskog rata, tako i u promicanju suradnje s lokalnom zajednicom. Zahvalio se na svemu što HČZ DNŽ čini na obrazovanju mladih naraštaja, njegovanju tradicije i čuvanju dostojanstva časničkog poziva. Župan je najavio da Dubrovačko neretvanska županija u narednom razdoblju namjerava otvoriti Centar za branitelje.

Izbor novog vodstva u duhu zajedništva

Nakon razmatranja izvješća o dosadašnjem radu, pristupilo se izboru novog vodstva HČZ DNŽ.

U Izvršni odbor kao zamjenik predsjednika izabran je Cvijeto Cvjetković, a prateći ravnomjernu zastupljenost cijele županije, izabrani su i slijedeći potpredsjednici Ante Fragić, Tonči Mratović, Vinko Rozić, Ivan Goreta, Šćepo Šutalo i Marijo Bekić koji su u svom obraćanjima prisutnima naglasili da će u vremenu novih izazova HČZ ostati čvrst oslonac hrvatskom društvu i pouzdani partner institucijama Republike Hrvatske. Također su dodali kako će se posebno raditi na jačanju međugeneracijske suradnje između mladih časnika i dragovoljaca Domovinskog rata. Članovi Izvršnog odbora su također i Frano Kolunđija, Roberto Krile i glavni tajnik Vlaho Radičević

U Sud časti su izabrani Niko Zec,predsjednik, te članovi Hasib-Ale Alibegović, Željko Kordić, Dragan Petrušić. Slavko Perić.

U Nadzorni odbor su izabrani Marko Mujan,predsjednik, te članovi Ronald Hezonja, Tomislav Ančić, Željka Matulović, Antun Franković.

Članovi Glavnog odbora su Marko Rešetar, Nina Skurić, Miho Bokarica, Želimir Čizmić, Anica Sambrailo, Nikša Kurajica, Đuro Šabadin, Ile Topuzović, Ivica Sentić, Božo Burić, Jakša Hodak, Emilijo Puljizević, Željko Mirović, Mihael Dedo, Željko Petrović, Josip Sokol, Živko Pinčević, Cvijeto Crnčević, Frano Kolunđija, Joško Koprivec, Ivica Čorić, Vlaho Radičević, Jero Žile, Niko Meštrović, Božidar Jelić, Vicko Hazdovac, Ivica Antunović, Davor Boras,Boris Vištica, Željko Čović, Gordan Tomić, Tomislav Katić, Petar Sardelić, Dalibor Žuvela,Paulino Nodilo, Mijo Vukušić i Niko Šare,

Imenovanje počasnog predsjednika – priznanje za životno djelo

Vrhunac svečanog dijela skupštine bilo je jednoglasno imenovanje Miša Đuraša za počasnog predsjednika Hrvatskog časničkog zbora DNŽ. Osim velikih zasluga u Domovinskom ratu, ovim počasnim zvanjem odana mu je duboka zahvalnost za višegodišnji doprinos razvoju Zbora, unapređenju časničke struke te njegovanju vrijednosti Domovinskog rata.

Primajući ovu časnu dužnost, Mišo Đuraš je istaknuo: “S ponosom prihvaćam ovu časnu dužnost. Hrvatski časnički zbor za mene nije samo udruga – to je zajednica časti, znanja i domoljublja koju moramo prenositi budućim naraštajima.”

Pogled u budućnost – nastavak služenja Domovini

Prisutni članovi su jednoglasno usvojili program rada za naredno razdoblje, u kojemu se naglašava nastavak uključivanja novih članova, stručnih predavanja, međunarodnih suradnji, memorijalnih aktivnosti i projekata usmjerenih jačanju identiteta i ugleda časničkog poziva.