Skupina Hrvata zapela u Jemenu usred zračnih udara

HRT javlja da je skupina od šest Hrvata zapela je na otočiću Sokotra u Arapskom moru. Otok pripada Jemenu, koji potresa nova vojna eskalacija. Koalicija na čelu sa Saudijskom Arabijom izvodi zračne udare na separatiste na jugu Jemena.

Zbog toga je zaustavljen sav zračni promet i hrvatski državljani danima ne mogu kući. U Jemen su stigli preko turističke agencije.

U kontaktu su s hrvatskim veleposlanstvom u Egiptu, koje kaže da su okolnosti otežane, ali da pomoć hrvatskim državljanima neće izostati.

– Trenutno se nalazimo na Sokotri, otoku koji pripada Jemenu i došli smo tu u sklopu turističkog aranžmana s jednom otočkom agencijom te smo se 2. siječnja trebali vratiti kući.

Po dolasku na aerodrom saznali smo da su svi letovi s i prema otoku ukinuti i da je situacija vrlo neizvjesna kada će i hoće li biti letova za sve turiste koji su zaglavili na otoku.

Naša ambasada se isto uključila u rješavanje situacije kako bi skupila informacije da se pokušamo čim prije sigurno vratiti kući, a lokalno stanovništvo je pokazalo pravu gostoljubivost u takvim izvanrednim situacijama i pomogli nam da se snađemo na otoku, pronašli nam smještaj, pojasnila je za HRT Maja Mačinko, učiteljica tehničke kulture iz Zagreba.