Skršili se kraj benzinske u Zagori. Jedna osoba ozlijeđena

Nešto prije 8 sati dogodila se prometna nesreća na DC1 u mjestu Brnaze, u blizini benzinske postaje.
U nesreći je došlo do sudara dvaju automobila, a prema prvim informacijama jedna osoba zatražila je liječničku pomoć. Nije poznato kakve ozljede su u pitanju.
Na vozilima je nastala znatna materijalna šteta, a više detalja bit će poznato nakon dovršetka očevida.
"Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 na predjelu Kukuzovac u smjeru Sinja vozi se jednim trakom, naizmjence", objavljeno je na stranici HAK-a.
