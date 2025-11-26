Close Menu

Skršili se kraj benzinske u Zagori. Jedna osoba ozlijeđena

Nesreća se dogodila nešto prije 8 sati

Nešto prije 8 sati dogodila se prometna nesreća na DC1 u mjestu Brnaze, u blizini benzinske postaje. 

U nesreći je došlo do sudara dvaju automobila, a prema prvim informacijama jedna osoba zatražila je liječničku pomoć. Nije poznato kakve ozljede su u pitanju. 

Na vozilima je nastala znatna materijalna šteta, a više detalja bit će poznato nakon dovršetka očevida. 

"Zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC1 na predjelu Kukuzovac u smjeru Sinja vozi se jednim trakom, naizmjence", objavljeno je na stranici HAK-a. 

 

