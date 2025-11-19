Skrenuo preko pune crte i nastavio voziti zabranjenim mjerom, a onda naletio na policiju

Tijekom redovne kontrole prometa policijski službenici Policijske postaje Metković su u ponedjeljak, 17. studenoga, oko 21,45 sati u Opuzenu zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 33-godišnjak.

Vozilo je prethodno uočeno kako skreće preko pune razdjelne linije i nastavlja vožnju zabranjenim smjerom.

Prometnom kontrolom je također utvrđeno da vozilo ima tehničke nedostatke, odnosno da mu stražnje lijevo i desno svjetlo u cijelosti ne rade.

Osim toga, kod vozača je pronađena manja količina metaamfetamina i lula za konzumiranje navedene droge s tragovima konzumacije.

Ponuđeno testiranje na prisutnost droga u organizmu je kategorički odbio, a kod sebe nije imao važeću vozačku dozvolu.

Pronađena droga je uz potvrdu oduzeta, a vozač uhićen i zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, odveden na Općinski sud u Metkoviću uz prijedlog policije Sudu da se vozač kazni kaznom zatvora u trajanju od 60 dana i novčanom kaznom od 610,00 eura te četveromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.

Sud je donio odluku kojom se vozač pušta na slobodu, a postupak nastavlja redovnim putem. Istim rješenjem Suda vozaču je određena jednomjesečna privremena mjera oduzimanja vozačke dozvole do okončanja prekršajnog postupka.