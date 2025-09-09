Skoro zaboravljeni podbiokovski zaseok ponovno oživio! Vrtjelo se 12 jančića i kozlića na ražnju, a organizator nam ispričao najemotivniji trenutak: "Kad sam to vidio, znao sam da sam uspio"

Ispod strmih biokovskih litica smjestio se zaseok Zec Kruševac u općini Zagvozd. Gotovo napušten i prepušten vremenu, ondje gdje su se nekad dimila brojna ognjišta danas žive tek dvije stanovnice , no posljednjeg vikenda u kolovozu bio je pun kao u svoja najživlja vremena.

Potomci nekadašnjih mještana, rodbina i prijatelji iz raznih krajeva okupili su se kako bi se prisjetili korijena, obnovili uspomene i proslavili zajedništvo na svojstven način. Te je nedjelje zaseok, barem nakratko, ispunila dječja graja i razgovor starijih, a zahvaljujući inicijativi našeg sugovornika Marijana Zeca, osnivača udruge 'Sveti Ante – Vitrenik', dokazano je da dokle god postoji ljubav prema rodnoj grudi, zaborava nema.

Marijan nam je u razgovoru ispričao kako je izgledao put od same ideje do realizacije. Prvo je, kaže, razmišljao o nogometu, no ubrzo se pokazalo da starije generacije ipak više vole balote.Tako je nastala ideja o turniru koji, uz natjecateljski duh, okuplja i djecu i roditelje, a sve to potpuno besplatno za posjetitelje.

O motivima i ideji turnira

- Isprva sam razmišljao o nogometu, ali starije generacije uvijek su bile za balote i tako sam najprije osnovao udrugu 'Sveti Ante - Vitrenik', a potom se oglasio. Bitno je naglasit da nam ovo nije nam put, već drugi turnir, koji potvrđuje cilj, kao i moju želju da se iseljeni mještani polako vraćaju u mir ispod Biokova.

U našem zaseoku Zec Kruševac žive tek dvije udovice, a na turniru je sudjelovalo čak 34 momčadi - ističe.

Od početka mu je, kaže, bilo važno naglasiti kako turnir nije zamišljen kao natjecanje zbog nagrada ili rezultata, nego kao prilika za druženje.

- Cilj nije bio novčana nagrada ni profesionalci koji bi došli odigrati i otišli, nego druženje ljudi iz naših zaseoka. Htio sam okupiti nas iz Biokovskog sela, da se ponovno vidimo, podružimo i vratimo živote u naš zaseoke - priča nam Marijan Zec.

Simbolična glavna nagrada uz pehare

Glavna nagrada bila je pečeno janje i pet litara vina.

- Time smo htjeli pokazati da nema nikakve komercijalne koristi, nego samo želja za zajedništvom - dodaje.

Kako smo već pisali, sve je za posjetitelje bilo potpuno besplatno, a da bi se ideja uopće mogla realizirati, važna je bila i podrška lokalne zajednice te 'malih ljudi' koji su pomogli donacijama.

No, kako to obično biva, sve dobre ideje zahtijevaju i financijsku podršku.

- Nažalost, danas ništa ne možete bez novca. Da budem iskren, najviše nam je pomogla općina Zagvozd. Dobili smo donaciju za materijal kako bismo mogli napraviti zog za balote i popratni sadržaj potreban za turnir. Bez njihove financijske pomoći ne bismo mogli imati turnir na kojem je sudjelovao velik broj ekipa.

Troškovi turnira bili su oko 3.000 eura. Da nije donatora koji nas svake godine podrže, teško bismo mogli organizirati ovakav događaj - priča.

'Kad sam vidio te emocije, znao sam da sam uspio'

Te je nedjelje zaseok, barem nakratko, ispunila dječja graja i razgovor starijih, a tijekom cijeloga turnira u zaseoku bilo je pjesme, pekli su se janjci, gangalo se i svirale su gusle. Zec se u razgovoru za naš portal prisjetio i trenutka koji mu je osobno bio najvrjedniji.

- Najljepše i najemotivnije je bilo kad su se dva čovjeka, koji su zajedno išli u osnovnu školu, nakon više od pedeset godina ponovno sreli i zagrlili. Kad sam vidio te emocije, znao sam da sam uspio - emotivno će.

Osim turnira u balotama, bio je organiziran i zabavni program.

Harmoniku je svirao Josip Martinović iz Glavine Donje, gangašice Ruže Imotske krajine podizale su raspoloženje, a guslar Ivica Dedić iz Zagvozda pokazao je svoj talent i sve oduševio.

Pehar su osvojili gosti iz Zmijavaca, ekipa 'Stari mlin – Todorić montaža', svladavši u finalu domaćina iz Zagvozda.

Na Facebook stranici 'Igrajmo na balote', koju prati preko 4 tisuća ljudi objavljeni su detalji turnira. - U prvom polufinalu ekipa Najgore se sekirat je pobijedila ekipu 'Moji Visočani'. Bravo za dečke iz Zagvozda. U drugom polufinalu sastale su se dvije jake ekipe 'Sušionica Vrdoljak' (Luka Ravlić, Jure Vrdoljak, Darko Grančić i Mislav Garac) i ekipa 'Zmijavci' (Stipe Todorić, Domo Šušnjar, Petar Mrkonjić-Peđa i Miše Mrkonjić). Jurina ekipa s odličnim Mislavom je povela 5:0, Zmijavci preokretom na 5:6 i meč je prekinula kiša, da bi se isti nastavio u nedjelju s početkom u 11 sati. Prva polovina protekla je u tijesno s dosta uvaljanih i pogođenih balota, da bi kasnije Zmijavci došli do pobjede 8:16. U drugoj partiji također dominiraju 'Zmijavci' te odnose pobjedu 11:16. U samom finalu ekipa 'Zmijavc'i s 2:0 je bila bolja od ekipe 'Najgore se sekirat'. Zasluženo titula ide u Zmijavce... Sjajni Domo se pobrinuo za prve strateške balote zobljačice, Peđa u veznom redu sve odrađuje kako treba, dok Miše u sve četiri partije podjednako dobro gađa, 39 od 49 balota što je 80% pogodaka. Voditelj pobjedničke ekipe, gosp. Ante Vidošević zvani Cvici plan i taktiku je kovao puna dva mjeseca, da bi na kraju zagrlio suigrače i podigao peharčinu!! Natjecanje je prošlo u sportskom ozračju i duhu fair play-a. Domaćin Ćako je uručio pehare prvoplasiranim ekipama, dok su se Marijan Zec i otac pobrinuli za 12 pečenih janjaca i kozlića, naravno uz pomoć svih mještana koji su vrijedno pomagali i usluživali goste, da se svi osjećaju kao doma. Piće je također bilo gratis za svih cca 130 posjetitelja. Jure Vrdoljak se pobrinuo da ne fali pršuta i pancete...hvala majstore - objavili su.

Osim turnira u balotama, bio je organiziran i zabavni program za djecu i odrasle, uključujući napuhance, glazbu, pjesmu.

- Jedne subote na napuhancu sam izbrojao preko tridesetoro djece. Nitko nije tražio mobitel, svi su se igrali cijeli dan. Roditelji su to pozdravili i odmah tražili da i iduće godine pripremimo sadržaje za najmlađe - kazuje nam Zec.

Kako je bilo na turniru u balotama pogledajte u videozapisu...

Udruga 'Sveti Ante – Vitrenik 'i njezin rad već su odavno prepoznati i izvan granica Zagvozda.

- Ljudi nam šalju poruke podrške sa svih strana, čak i iz Francuske. To nam daje motiv da nastavimo i dalje. Nadamo se da ćemo moći organizirati što više druženja za našu obitelj, prijatelje i sumještane, a sve vas pozivam da nam se pridružite na turniru 2026. godine kada spremamo još bolji program - govori za kraj Marijan Zec.