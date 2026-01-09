Skoro 40 kg duhana skriveno u vratima i podvozju auta: Policija na GP Vinjani Donji zaustavila 34-godišnjaka

Na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Vinjani Donji u četvrtak, 8. siječnja 2026. godine, policijski službenici Policijske postaje granične policije Imotski zaplijenili su gotovo 40 kilograma sitno rezanog duhana bez nadzornih markica.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, oko 14:45 sati na ulaznoj graničnoj kontroli izdvojen je osobni automobil kojim je upravljao 34-godišnji hrvatski državljanin, zbog sumnje u krijumčarenje.

Duhan je bio skriven na više mjesta

U suradnji s carinskim službenicima obavljen je detaljan pregled vozila, tijekom kojeg je pronađeno ukupno 80 PVC vrećica sitno rezanog duhana, ukupne težine 39,95 kilograma. Duhan je bio skriven na više mjesta u automobilu – u vratima, prtljažnom prostoru, rezervnoj gumi te podvozju.

Pronađeni duhan i vozilo su oduzeti, a nad vozačem je provedeno kriminalističko istraživanje. Policija navodi kako je utvrđena sumnja u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.