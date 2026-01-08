Skoko "udario" po Šuti: "Što vi mislite o čemu se radi? Standardnoj Šutinoj nesposobnosti ili nečem mnogo opasnijem?"

Nakon vijesti da je srušena javna nabava za sanaciju Marjana, javio se i Centrov Igor Skoko.

Skoko je u svojoj objavi na Facebooku prozvao splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu.

Objavu Igora Skoke prenosimo u cijelosti.

Jučer je naš vijećnik, Bojan Ivošević, informirao javnost o padu javne nabave za sanaciju Marjana. S obzirom na ugrozu koja prijeti Marjanu, ovakav razvoj događaja je istinski alarmantan! A evo i zašto je javna nabava pala…

Grad Split je raspisao javnu nabavu za sanaciju Marjana u kojoj je kao dokaz stručnosti traženo ovo: „Vrijednost radova (najviše tri zbrojena ugovora) ne može biti manja od 200.000,00 eura (bez PDV-a).“ Zvuči jednostavno zar ne? Zbrojite 3 broja i vidite je li zbroj veći od 200 000. Ali, kada na čelu grada imate “stručnjaka” za javne nabave u rangu Tomislava Šute i jednostavna matematika može biti komplicirana. Problem je ispao jer je Grad Split kao dokaz stručnosti pobjednika javne nabave odabrao tvrtku koja je kao dokaz dostavila okvirne sporazume, a to nije nešto što je Grad Split tražio u natječaju.

U čemu je razlika između okvirnih sporazuma i “običnih” ugovora? Kod okvirnih sporazuma uzimate nekoga da vam napravi posao do unaprijed maksimalno određene visine radova, npr. 100 000EUR. Hoće li izvođač napraviti radove u vrijednosti od 10 000EUR, 50 000EUR ili 99 000EUR ovisit će o situaciji na terenu. “Obični” ugovori su oni kojima plaćate određenoj tvrtki da napravi određeni posao za točno određen iznos.

Nogometnom analogijom, to bi bilo da nogometni klub između napadača koji zabija 20 golova po sezoni i napadača koji je imao priliku da zabije 20 golova po sezoni, izabere ovog drugog bez da se potrudi provjeriti koliko je zaista golova zabio. Što biste pomislili o onima koji su takvu odluku donijeli? Da su nesposobni ili imaju neki skriveni motiv?

S obzirom na povijest Tomislava Šute s javnim nabavama, možemo pretpostaviti samo nesposobnost. Ipak se radi o čovjeku koji za 6g direktorskog mandata u ViK-u niti jednu javnu nabavu nije uspio dovesti do kraja. S druge strane, sve što se događa oko Marjana od početka mandata Tomislava Šute, opravdava sumnje u njegove dobre namjere prema Marjanu. Kada u računicu još ubacimo interese Željka Keruma, nelegalne graditelje s kojima Tomislav Šuta ima prisan odnos, crv sumnje naglo naraste…

Što vi mislite o čemu se radi? Standardnoj Šutinoj nesposobnosti ili nečem mnogo opasnijem?