Poništena javna nabava za sanaciju Marjana! Što će biti sa sanacijom?

Prije koji dan Grad je izvijestio da kreće sanacija Marjana i da će sve biti okončano do početka sezone kupanja, no danas stiže vijest da je - poništena javna nabava za sanaciju.

"Javna nabava je posebna priča u Hrvatskoj o čemu bi se mogla napisati razna djela od komedija do tragedija.

Stručne službe ih provode kako najbolje znaju i umiju u dozlaboga izbirokratiziranom sustavu, a onda u slučaju žalbe DKOM odlučuje o ishodu najčešće mjesecima, a to je još jedan posebna priča naše birokracije.

Do prošlog mandata žalbe na javnu nabavu i eventualna poništenja odluka o odabiru nisu bila politička tema, da bi zadnje četiri godine Šuta i njegovi suradnici za svaku takvu napadali Ivicu Puljka s argumentacijom "hoće li platiti to iz svog džepa?".

Pa da pitamo Tomislava Šutu hoće li 3.981,25€ štete nastale poništavanjem javne nabave za sanaciju Marjana platiti iz svog džepa ili sad kad je u Puljkovoj koži vlada druga retorika?

Dodatno se postavlja pitanje kako će se ovo odraziti financijski na Grad Split sad kad je poništena odluka na temelju koje je potpisan ugovor s tvrtkom koja je nekidan započela radove na Marjanu i što to znači operativno za sanaciju Marjana", napisao je bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

O svemu se oglasilo i Društvo Marjan.

"Čestitke službi za javnu nabavu Grada Splita

I šta sad? A Hrvatski šumarski institut je prema hodogramu radova naveo da radovi sanacije moraju biti gotovi do kraja prosinca 2025., a radovi još nisu ni počeli", kažu u svojoj objavi na Facebooku.