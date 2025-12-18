Skoko: "Ovo je najtužniji advent u Splitu ikad"

Splitski gradski vijećnik Centra Igor Skoko oglasio se objavom u kojoj je kritizirao ovogodišnji advent u Splitu, ustvrdivši da je riječ o "najotužnijem adventu u Splitu ikada".

"Više ljudi ima na Mount Everestu nego u centru Splita", poručio je Skoko, dodajući kako "nikakvo mahnito PR-ovsko plaćanje članaka po portalima" ne može prikriti, kako tvrdi, stvarno stanje na terenu.

U objavi je čestitao organizatorima, "posebno gradonačelniku", uz ironične emotikone. Skoko je napomenuo i da su fotografije koje je priložio nastale tijekom posljednjih tjedan dana, a ne samo jedne večeri.