Skokina analiza: Gdje su nestali prazni stanovi i zašto nas varaju brojkama?

Kako je u svojoj nedavnoj Facebook objavi istaknuo Igor Skoko, gradski vijećnik i glavni tajnik stranke Centar, Hrvatska se već godinama suočava s misterioznim nestankom praznih stanova. Uvođenje poreza na nekretnine pravdalo se brojkom od 600 000 praznih stanova, koju su višekratno ponavljali premijer Andrej Plenković i ministar prostornog uređenja Branko Bačić.

- Gdje je nestalo 580 000 praznih stanova?

Uvođenje poreza na nekretnine pravdalo se brojkom od 600 000 praznih stanova koje treba staviti na tržište i ciljem smanjivanja cijena nekretnina. Tu brojku su bezbroj puta ponovili Andrej Plenković i Branko Bačić. Osim tih 600 000 praznih stanova, po njima, imamo još i oko 230 000 nekretnina u kratkotrajnom i turističkom najmu. Znači da je 2025. godini Porezna uprava trebala izdati više od 800 000 rješenja o porezu na nekretnine. Što mislite koliko ih je izdala?

Izdala ih je malo više od 88 000. U odnosu na 2024. godinu kada su se oporezivale samo kuće na odmor to je povećanje od oko 20 000 rješenja. Ako pretpostavimo da se svih tih 20 000 rješenja odnosi na prazne stanove, postavlja se pitanje gdje je nestalo 580 000 praznih stanova?

Čini mi se da ima par mogućih objašnjenja:

1) Naša država zapravo nema pojma koliko imamo praznih stanova, a brojka od 600 000 nam je servirana samo kao PR spin.

2) Vlada zna točnu brojku, ali nas uporno laže kako bi opravdala uvođenje novog poreza. Pa su u brojku od 600 000 ubacili straćare, štale, ruševine, neupotrebljive nekretnine itd.

3) Porezna ne radi svoj posao pa su rješenja o porezu na nekretnine poslali samo onima koji su bili dovoljno blesavi da budu pošteni i prijave realnu situaciju. Pa ih onda, ako se nekretnina nalazi u Splitu, Tomislav Šuta učini još 150% blesavijim pa za toliko digne porez na nekretnine.

Koje god objašnjenje bilo točno, sasvim je očito da ne raspolažemo s točnim brojevima. To znači da ne možemo napraviti smislenu analizu, niti doći do rješenja koja bi probleme koje imamo rješila. A očito je i da je jedini smisao poreza na nekretnine punjenje proračuna.

Nema nikakvog opravdanja da glomazna administracija koju jako puno plaćamo nije u stanju prikazati realnu situaciju. Ako nemamo realan pregled problema, nećemo moći ni smisliti rješenja, već ćemo, baš kao što HDZ trenutno i radi, samo pogoršati problem - napisao je Skoko na Facebooku.