SKOČILE CIJENE Provjerili smo koliko ćete platiti namirnice za uskrsnu košaricu

Uskrs se približava, ali i ove godine mnogi će građani blagdanski stol slagati prema mogućnostima, a ne željama, pod pritiskom rasta cijena.

Kao i uoči najvećih blagdana, sindikati i udruge za zaštitu potrošača tradicionalno izrađuju izračune vrijednosti uskrsne košarice. Dok se ti podaci još očekuju, provjerili smo kakve su trenutačne cijene osnovnih uskrsnih namirnica u Splitu, koristeći tražilicu za usporedbu cijena na portalu Koliko.hr.

Prema dostupnim podacima, cijene se kreću ovako: kuhana šunka u vakuum pakiranju stoji oko 7,99 eura po kilogramu, dok se kuhana šunka u vlastitom soku prodaje po cijenama između 13,99 i 15,39 eura. Svježa jaja mogu se pronaći u rasponu od 2,99 do 3,45 eura, a mladi luk od 0,49 do 0,99 eura.

Ovi podaci sugeriraju da će uskrsna košarica i ove godine biti značajan trošak za kućanstva.