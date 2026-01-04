Skliski kolnici i snijeg uzrokuju probleme: Dvije nesreće na autocesti

Zimski vremenski uvjeti znatno otežavaju promet u većem dijelu Hrvatske. Kolnici su mokri i skliski, a snijeg mjestimice pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Zbog niskih temperatura postoji i opasnost od poledice, zbog čega su ceste mjestimice posebno rizične.

Zimske službe su na terenu te je u tijeku čišćenje i posipavanje kolnika, no na pojedinim dionicama promet se odvija usporeno jer se vozila zimske službe kreću smanjenom brzinom. U priobalju dodatne poteškoće stvara jak vjetar, zbog kojeg su na Jadranskoj magistrali (DC8) uvedena ograničenja za pojedine skupine vozila.

Zbog nepovoljnih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez zimske opreme, na pojedinim cestama u Lici.

Istodobno su zabilježene i izvanredne prometne situacije. Došlo je do prometne nesreće na autocesti A3 na 152. kilometru, između čvorova Okučani i Nova Gradiška, u smjeru Lipovca. Još jedna prometna nesreća dogodila se na istoj autocesti, na 165. kilometru, između čvorova Nova Gradiška i Okučani, u smjeru Bregane, gdje se promet odvija uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Nadležne službe pozivaju vozače na maksimalan oprez, prilagodbu brzine i načina vožnje uvjetima na cesti, održavanje sigurnosnog razmaka te da ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.