Skijaška legenda danas slavi 44. rođendan, a svi se još sjećaju ove legendarne vožnje

Na današnji dan 1982. godine rođena je najuspješnija hrvatska skijašica Janica Kostelić.

Janica Kostelić, rođena 5. siječnja 1982. u Zagrebu, jedna je od najvećih sportašica svih vremena, ne samo u Hrvatskoj nego i u svjetskom skijanju. Odrasla je u sportskoj obitelji – otac Ante Kostelić bio je njezin trener i ključna figura u razvoju njezine karijere, dok je mlađi brat Ivica Kostelić također ostvario vrhunsku skijašku karijeru.

Već u ranoj mladosti Janica je pokazivala izniman talent i radnu etiku. Unatoč čestim ozljedama i zdravstvenim problemima, koji su je pratili tijekom cijele karijere, uspjela je ostvariti rezultate kakve žensko skijanje dotad nije poznavalo.

Povijesni uspjesi na Olimpijskim igrama

Janica je nastupila na tri Zimske olimpijske igre (1998., 2002. i 2006.) i osvojila ukupno šest olimpijskih medalja – četiri zlatne i dvije srebrne, čime je postala najuspješnija alpska skijašica u povijesti Olimpijskih igara.

Posebno se pamte Igre u Salt Lake Cityju 2002., gdje je osvojila tri zlatne i jednu srebrnu medalju, što do tada nijednoj skijašici nije pošlo za rukom.

U Svjetskom kupu Janica je ostvarila 30 pobjeda i 55 postolja, a čak je pet puta osvojila Veliki kristalni globus (2001., 2002., 2003., 2004. i 2006.), što je čini jednom od najdominantnijih skijašica u povijesti ovog natjecanja.

Posebno se isticala kao svestrana skijašica, podjednako uspješna u slalomu, veleslalomu, superveleslalomu i kombinaciji, što je danas rijetkost u modernom skijanju.

Nezaboravan spust

Na svjetskim prvenstvima osvojila je ukupno 10 medalja (5 zlatnih, 3 srebrne i 2 brončane), a njezina sposobnost da bude najbolja kada je najvažnije dodatno je učvrstila njezin status sportske ikone.

Godinama je držala brojne rekorde, uključujući i najveći broj osvojenih Velikih kristalnih globusa u ženskoj konkurenciji u nizu.

Na dan kada je slavila 24. rođendan, pred tisućama promrzlih, ali ushićenih navijača, Janica Kostelić odvozila je slalom koji je zauvijek ostao zapisan u sportskoj povijesti. Dvadeset godina poslije, slika vožnje bez štapa i rukavice i dalje izaziva isto zaprepaštenje.

Nakon sedmog mjesta u prvoj vožnji, u drugu je krenula s jasnom namjerom – dati maksimum za publiku koja je satima prkosila hladnoći. Već na samom startu zadesio ju je peh: izgubila je desni štap i rukavicu. Odustajanje, međutim, nije dolazilo u obzir.

Svaki udarac nezaštićene ruke o kolac donosio je snažnu bol, na ledu i pri brzini koja ne ostavlja prostor za pogrešku. Dok je publika u nevjerici pratila njezin spust, Janica je, stisnutih zubi, jurila prema cilju. A onda – ulazak u cilj i nevjerojatna prednost od sekunde i 90 stotinki ispred Zahrobske, što joj je donijelo senzacionalno treće mjesto.

Nakon utrke kratko je poručila: "Dobro sam. Vjerojatno sam samo natukla ruku, bit će sve u redu. Dogodila mi se velika glupost – štap se zapiknuo i u jednom trenutku pomislila sam da odustanem. Dlanom više nisam mogla upravljati štapovima pa sam ih udarala laktom. Bol je bila strašna."

Kraj karijere i život nakon skijanja

Zbog učestalih ozljeda i zdravstvenih problema, Janica Kostelić završila je profesionalnu karijeru 2006. godine, u dobi od samo 24 godine. Iako kratka, njezina karijera ostavila je neizbrisiv trag u povijesti sporta.

Nakon povlačenja iz natjecateljskog skijanja, Janica je ostala aktivna u sportu. Bila je pomoćnica ministra sporta, sudjelovala u sportskim projektima i promicanju zdravog načina života, a kasnije se povukla iz javnosti, zadržavši prepoznatljivu skromnost po kojoj je oduvijek bila poznata.