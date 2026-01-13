SKI Budale iz Splita na skijanju u Francuskoj: “Spiza u dućanu je jeftinija nego u Hrvatskoj”

Dok je u Splitu zima uglavnom bez snijega, ekipa SKI Budale Split ovih dana boravi u francuskom skijalištu La Plagne, na 2000 metara nadmorske visine, gdje su uvjeti – kako kažu – idealni.

Na put je krenulo njih 16, a smješteni su u dva velika apartmana koji imaju bazen, jacuzzi i kamin. Paket koji su uzeli uključuje sedam noćenja i šest dana ski-karte, a cijena iznosi 750 eura po osobi.

– “7 noćenja i 6 dana ski karta 750 eura po osobi u jednom od boljih skijališta u Francuskoj, ta cijena nije skupa, to je zadovoljavajuće,” poručuju iz ekipe.

Na stazama ih je dočekao metar snijega i sunčano vrijeme, što je kombinacija koja rijetko razočara, posebno u usporedbi sa zimom na jugu Hrvatske.

Usporedbe sa Splitom nameću se same od sebe i kad je riječ o cijenama.

– “Pivo je 7–9 eura, kava 5 eura, ručak 30–35 eura,” navode, dodajući kako ih je jedna stvar posebno iznenadila:

– “Spiza u dućanima je jeftinija nego u Hrvatskoj.”

Kad se sve zbroji, SKI Budale zaključuju da su za uloženi novac dobili puno: ozbiljno skijalište, vrhunske uvjete na stazi, kvalitetan smještaj i cijene koje, barem djelomično, ne odskaču drastično od splitske svakodnevice – samo uz puno više snijega.