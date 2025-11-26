Skauti Liverpoola na Jadranskom derbiju pratili četvoricu igrača?

Liverpool prema pisanju Instagram stranice lfctransfer.s sve pozornije prati SuperSport HNL. Na Jadranskom derbiju između Rijeke i Hajduka na Rujevici predstavnici engleskog kluba navodno su na tribinama promatrali četvoricu igrača, po dvojicu iz svake momčadi, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Rijeka je u toj utakmici uvjerljivo pobijedila Hajduk rezultatom 5:0, a u prvom planu bio je Toni Fruk koji je već u prvom poluvremenu postigao tri pogotka i time praktično riješio pitanje pobjednika. Fruk je jedan od igrača koji su bili pod posebnom pažnjom skauta Liverpoola. Njegovu vrijednost Transfermarkt trenutačno procjenjuje na devet milijuna eura, što ga svrstava među najvrjednije nogometaše riječkog kluba.

Spominje se i da je interes ljudi iz Liverpoola usmjeren na Dominika Thaqija. Riječ je o ofenzivcu starom osamnaest godina koji ovoga puta nije dobio minutažu u derbiju protiv Hajduka. Iako nije ulazio u igru, ove sezone već ima šest nastupa za Rijeku u SuperSport HNL-u i u europskim utakmicama, dok mu Transfermarkt još nije odredio tržišnu vrijednost.

S druge strane terena navodi se da su skauti engleskog kluba promatrali Rokasa Pukštasa koji je u ovom trenutku najvrjedniji igrač Hajduka s procjenom vrijednosti od pet milijuna eura. U debaklu na Rujevici upravo je on bio najbolji pojedinac splitske momčadi. Osim Pukštasa, pod nadzorom je bio i mladi stoper Branimir Mlačić čiju vrijednost Transfermarkt procjenjuje na 800 tisuća eura.