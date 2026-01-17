Skandal u susjedstvu: Gradonačelnik se riješio poznatog trenera zbog minutaže unuka, prali su se i novci?

Istraživačka emisija "Cilj" TV Slovenije istražila je u najmanju ruku kontroverzne poslove između nogometnog kluba Olimpija i gradonačelnika Ljubljane Zorana Jankovića, a kojima se počelo baviti i slovensko tužiteljstvo.

Naime, na kraju sezone 2022./23., kada je Olimpija osvojila i prvenstvo i kup. tadašnji trener Albert Riera na iznenađenje mnogih napustio klub. Prema riječima klupskih dužnosnika, razlog su bile "razlike u filozofiji i visoki zahtjeva trenera za plaćom".

Međutim, zahtjev za sudskom istragom specijaliziranog državnog tužiteljstva navodno otkriva nešto drugo. Navodi se kako se direktor Olimpije Igor Barišić požalio direktoru tvrtke Ljubljana Parking and Markets Bojana Babiču kako vlasnik kluba Adam Delius ne želi dati novac za plaće te ga je tražio da razgovara s gradonačelnikom Zoranom Jankovićem i traži pomoć, pišu Sportske novosti.

Gradonačelnik Ljubljane imao je u tome svoj interes - želio se pobrinuti za svog unuka, Valla Jankovića, koji je te sezone kao član Olimpije odigrao samo dvije utakmice. A kako je Vallu španjolski strateg Riera davao premalo prilika, morao je otići.

U proljeće 2023. općinske tvrtke Voka snaga i Energetika Ljubljana prebacile su Olimpiji svaka po 305.000 eura. Direktori tvrtki, David Polutnik i Samo Lozej, to su navodno učinili po nezakonitim uputama Zorana Jankovića. I to na štetu tvrtki, koje su bile u financijskim poteškoćama, tvrdi tužiteljstvo.

U emisiji se nadvodi kako je u lipnju, mjesec dana nakon isplate plaća, računovođa Olimpije rekao igračima ili njihovim računovođama da retroaktivno isprave svoje račune. Naime, oni koji su napisali "nagrada od Jankovića" ili "od MOL-a" trebali bi to ispraviti tako da se u novoj stavci ne spominju MOL ili Zoran Janković. Naziv računa za ove igrače navodno je promijenjen u "premija".

Tužiteljstvo u svom izvješću također navodi da je nakon što je Olimpija primila novac, vlasnik kluba Adam Delius pristupio Jankoviću, zahvalio mu na pomoći klubu i uvjeravao ga da je unuk Zorana Jankovića, Vall Janković, njegov osobni projekt. Vall Janković je i dalje član kluba iz Stožica, s važećim ugovorom do 2027. Ove sezone igra kao posuđeni igrač za drugoligaški klub Slovan.