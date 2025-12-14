Skandal u Puli? HNK Rijeka: "Neprimjereno postupanje djelatnika Istre 1961 prema predsjedniku Miškoviću na dolasku na utakmicu"

Hrvatski nogometni klub Rijeka poručio je kako "oduvijek njeguje korektne i profesionalne odnose s NK Istra 1961", ističući i "poštovanje prema svim upravama i djelatnicima nogometnih klubova".

U priopćenju navode da se Rijeka "prilikom svakog gostovanja striktno pridržava pravila domaćina" te, kada je potrebno, "izlazi u susret Upravi i protokolu domaćeg kluba".

"Rivalstvo pripada isključivo sportskom terenu i navijačima"

U Rijeci naglašavaju da se sportsko suparništvo treba zadržati na terenu, dok odnosi među klubovima moraju biti na razini.

"Smatramo da rivalstvo pripada isključivo sportskom terenu i navijačima, dok u odnosima između uprava i djelatnika klubova mora vladati međusobno uvažavanje", stoji u priopćenju.

Unatoč tome, HNK Rijeka navodi da je primorana reagirati zbog situacije uoči večerašnje utakmice.

"Nažalost, dužni smo izraziti ozbiljno nezadovoljstvo zbog postupanja djelatnika NK Istra 1961 prema predsjedniku HNK Rijeke, gospodinu Damiru Miškoviću, prilikom dolaska na večerašnju utakmicu", poručuju s Rujevice.

Kako navode, predsjednik Rijeke bio je uredno najavljen i imao je sve potrebne uvjete za ulazak.

"Unatoč činjenici da je predsjednik bio uredno najavljen, da je posjedovao važeće ulaznice, da je bio evidentiran na službenom popisu za parking te da ga je na ulazu dočekala djelatnica protokola HNK Rijeke, djelatnici NK Istra 1961 odbijali su mu omogućiti ulazak na parkirni prostor", istaknuli su.

Dodaju kako je nakon intervencije ipak ušao, ali bez osiguranog mjesta.

"Nakon intervencije djelatnice protokola HNK Rijeke predsjedniku Miškoviću ipak je dopušten ulazak na parking, na kojem u tom trenutku nije bilo slobodnog parkirnog mjesta", navodi se.

"Krajnje neprimjereni postupci" i nepoštovanje prema Klubu

U priopćenju se ističe i da kvota parkirnih mjesta nije bila u potpunosti iskorištena, ali da svejedno nije bilo mjesta za vozila Uprave.

"HNK Rijeka kvotu parkirnih mjesta dobivenu od NK Istra 1961 nije u potpunosti iskoristila, no unatoč tome nije bilo osiguranog mjesta niti za jedno vozilo Uprave, iako se radilo o tri vozila", navode.

Zaključno, u HNK Rijeci smatraju da je riječ o ponašanju koje prelazi granice profesionalnog odnosa.

"Smatramo da su navedeni postupci krajnje neprimjereni te da predstavljaju ozbiljno nepoštovanje prema predsjedniku HNK Rijeke, ali i prema Klubu u cjelini", zaključuje se u priopćenju HNK Rijeka s.d.d.