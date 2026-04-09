Close Menu

Skandal u Hrvatskoj: Djelatnik biskupije godinama spolno uznemiravao žrtvu

Podignuta kaznena prijava

Djelatnik Gospićko-sinjske biskupije uhićen je zbog sumnje da je seksualno uznemiravao žrtvu. Policija sumnja da je djelatnik biskupije u više navrata od 2017. do 2022. godine uznemiravao žrtvu. Nakon dovršenog kriminalističkog vještačenja, policijski službenici su podnijeli Kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću.

"S primarnim ciljem zaštite dostojanstva žrtve te s težnjom sprječavanja sekundarne viktimizacije i stigmatizacije žrtve, konkretnije detalje nećemo iznositi", navodi se u priopćenju policije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
2