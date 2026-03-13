Skandal u dalmatinskoj školi: učiteljica spavala na nastavi čak dvije godine, ravnatelj šutio

U Osnovnoj školi Galovac, u Zadarskoj županiji, pojavile su se ozbiljne pritužbe roditelja na rad jedne učiteljice razredne nastave. Kako tvrdi jedan od roditelja s kojim smo razgovarali, učiteljica navodno tijekom nastave često spava u učionici, zbog čega je dio roditelja neko vrijeme odbijao slati djecu na nastavu.

Ravnatelj OŠ Galovac Josip Lučić kaže da je za ove navode prvi put saznao prije gotovo dvije godine, točnije 2. svibnja 2024. godine. Tada je, naime, podnesen službeni dopis roditelja na okolnosti rada učiteljice, koja je, kako govori ravnatelj Lučić, negirala pritužbe o spavanju, piše Novi list.

Obavijestili nadležne

– Redovito smo pratili nastavu učiteljice kroz nadzor koji su provodili stručni suradnici i ja. Krajem svibnja 2024. godine učiteljica je bila predmet stručno-pedagoškog nadzora Agencije za odgoj i obrazovanje. Tijekom tog nadzora utvrđeni su određeni nedostatci u radu, koje je učiteljica trebala otkloniti - kazuje ravnatelj Lučić.

No, od 2024. godine problem nije riješen, pa su ga u siječnju 2026. godine roditelji ponovno prijavili.

– Po aktualnoj prijavi iz siječnja 2026. nadzor još nije proveden jer je učiteljica trenutačno na bolovanju pa stoga nije izdano niti pisano upozorenje - govori ravnatelj Lučić.

Nakon svega, roditelji su o zbivanjima u OŠ Galovac obavijestili Županiju i nadležne službe, o čemu su obavijestili i ravnatelja Lučića.

– Nakon što su me kontaktirali iz Županije, pružio sam im sve relevantne informacije o situaciji u tom razredu te sam ih izvijestio o poduzetim koracima i nadzorima koji su provedeni.

Cilj nam je bio osigurati potpunu transparentnost i pravovremenu suradnju s nadležnim institucijama - ističe ravnatelj Lučić, kojeg je, prema neslužbenim informacijama, Zadarska županija kao osnivač škole pokušala smijeniti u nekoliko navrata, no bez uspjeha s obzirom na to da u Školskom odboru imaju samo tri od sedam članova.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport Zadarske županije ističu da se svako neprimjereno ponašanje nositelja odgojno-obrazovnog procesa u učionici smatra neprihvatljivim.

– U vezi navoda o učiteljici, roditelji su pritužbe u svibnju 2024. godine dostavili Ministarstvu, Pravobraniteljici za djecu i školi, a također su ih poslali i osnivaču škole poštom.

Pritužbe su ponovno dostavljene u 2026. godini, ovog puta elektroničkim putem, navode u Županiji pa dodaju da im nije poznato kako su reagirali drugi adresati pritužbi, ali Zadarska županija je odmah zatražila očitovanje škole, a zatim proslijedila pritužbu roditelja na nadležnu Agenciju za odgoj i obrazovanje.

Obavljeni nadzori

– Važno je naglasiti da, kao osnivač Osnovne škole Galovac, Zadarska županija nema nadležnost za poduzimanje konkretnih radno-pravnih mjera u vezi s ovim prijavama - ističe županijski pročelnik za obrazovanje Ivan Šimunić.

No, kako dodaje, nad radom učiteljice obavljen je stručno-pedagoški nadzor od strane Agencije i to u dva navrata, tj. 2024. i 2026. godine.

A izvršen je i inspekcijski nadzor od strane Prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Drugi po redu stručno-pedagoški nadzor i nadzor Prosvjetne inspekcije obavljen je na temelju prijave samih roditelja iz 2026. godine.

Nalazi se, kako naglašava, dostavljaju Osnovnoj školi Galovac na daljnje postupanje.

– Na naše traženje, škola je 2024. godine dostavila očitovanje. Nakon toga, pritužba je, kao što je ranije spomenuto, proslijeđena Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Sadržaj očitovanja podliježe zaštiti osobnih podataka, no važno je istaknuti da svi sudionici – škola, roditelji i učiteljica – trebaju poštivati svoje zakonske obveze.

Prema informacijama kojima raspolažemo, dok je učiteljica na bolovanju, nastavu vodi zamjena - kazuje pročelnik Šimunić.

U fokusu zbog zapošljavanja preko veze

Osnovna škola Galovac, bolje reći njezin ravnatelj Josip Lučić, već su se jednom našli u fokusu javnosti, a problem o kojem se pisalo u rujnu 2024. godine odnosio se na zapošljavanje preko veze.

Naime, kao što smo u to vrijeme izvještavali, ogorčena učiteljica koja je u toj školi 14 godina radila na određeno, odnosno na zamjenama, upozorila je javnost na to da u toj školi radi čak troje članova iste obitelji koji su navodno pokušavali utjecati na to da se zaposli i četvrta članica, supruga već zaposlenog nastavnika.

Nakon brojnih peripetija Prosvjetna inspekcija utvrdila je nepravilnosti u radu OŠ Galovac te izrekla zabranu rada spomenutoj učiteljici na temelju sklopljenog ugovora o radu te je ravnatelj OŠ Galovac Josip Lučić morao raskinuti protuzakonito sklopljen ugovor, objavio je Novi list.