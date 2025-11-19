Skandal u Dalmaciji: Svećenik seksualno zlostavljao dijete. Sad je osuđen

Općinski sud u Zadru pod predsjedanjem sutkinje Mitre Meštrović donio je nepravomoćnu presudu protiv 40-godišnjeg svećenika i bivšeg župnika Perušića Benkovačkog Darka Marušića iz Zemunika Donjeg, optuženog za više kaznenih djela iz domene dječje pornografije i seksualnog iskorištavanja maloljetnika.

Sud je Marušića proglasio krivim za kazneno djelo upoznavanja djece s pornografijom, kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju te pokušaj spolne zlouporabe djeteta mlađeg od petnaest godina. Izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od tri godine i deset mjeseci.

Kako je potvrdio glasnogovornik zadarskog suda Davor Dubravica, Marušiću je nakon izricanja presude produljen istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. U pritvoru se nalazi još od 20. prosinca prošle godine, nakon što je Županijski sud u Zadru odredio mjere zadržavanja na temelju prijave za seksualno uznemiravanje maloljetne osobe.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu 6. veljače, nakon kriminalističke obrade i pretresa župnih prostorija te oduzimanja računalne opreme i mobilnih uređaja. Suđenje je, zbog zaštite maloljetne žrtve, bilo zatvoreno za javnost, no presuda je javna, što omogućuje objavu identiteta optuženika.

Slučaj je potresao javnost još u vrijeme uhićenja, koje se dogodilo neposredno prije sprovoda koji je Marušić trebao predvoditi, zbog čega je Zadarska nadbiskupija u župu hitno poslala drugog svećenika. Nadbiskupija je nakon toga donijela odluku o njegovu razrješenju sa svih dužnosti.

Presuda je nepravomoćna, a obrana ima pravo žalbe. Marušić do daljnjega ostaje u istražnom zatvoru, piše Zadarski list.

Oglasila se Zadarska nadbiskupija

Zadarska nadbiskupija je iz medija saznala za nepravomoćnu presudu Općinskog suda u Zadru protiv don Darka Marušića.

Napominjemo da je don Darko Marušić odlukom nadbiskupa razriješen svih službi u Zadarskoj nadbiskupiji 17. rujna 2024., a 19. rujna 2024. izrečene su mu sljedeće mjere opreza:

- zabrana javnog sudjelovanja u slavlju bilo kojeg sakramenta i blagoslovina;

- zabrana odlaska u mjesta gdje je pastoralno djelovao.

- dana 1. srpnja 2025., oduzeta mu je ovlast ispovijedanja.

Vezano za njegov crkveni status, Nadbiskupija čeka pravomoćnu presudu civilnog suda te će potom provesti odgovarajući crkveni kazneni proces.

Nadbiskupija oštro osuđuje svako kazneno djelo, a posebno ono koje uključuje zlostavljanje djece.

Izražavamo duboko žaljenje i suosjećanje prema žrtvama zlostavljanja i potičemo sve koji imaju saznanja o mogućim slučajevima zlostavljanja da to odmah prijave nadležnim institucijama - stoji u priopćenju Zadarske nadbiskupije.