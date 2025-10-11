Skandal na vjenčanju: Mladenka zatekla tek vjenčanog supruga s drugom ženom u bračnom krevetu

Svadbeno slavlje na Sardiniji dobilo je neočekivan i buran obrat kada je mladenka uhvatila svog tek vjenčanog supruga u preljubu – s vlastitom rođakinjom.

Na talijanskom otoku Sardiniji, jedno je vjenčanje završilo potpuno drukčije od planiranog. Prema pisanju lokalnog lista La Nuova Sardegna, mladenka je tijekom same proslave uhvatila svog muža s drugom ženom – i to u krevetu koji je bio pripremljen za njihovu prvu bračnu noć.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema istom izvoru, riječ je bila o bliskoj rođakinji, navodno sestra ili rođakinja mladenke. Velika proslava s oko 200 uzvanika brzo je završila nakon šokantnog otkrića, piše Fenix magazin.

Nestao usred slavlja

Par – žena stara oko 40 godina i muškarac u ranim tridesetima – nakon vjenčanja je iznajmio hotel na Rivieri del Corallo, na zapadnoj obali otoka.

U početku se slavilo s bogatim bifeom i plesom, sve dok mladenka nije primijetila da joj supruga nema. Kako nije odgovarao na pozive, gosti su se uplašili da mu se možda nešto dogodilo.

Šok u hotelskoj sobi

Žena je tada pretpostavila da bi se mogao nalaziti u hotelskoj sobi uređenoj za bračnu noć, pa je zajedno s rodbinom i osobljem otišla provjeriti.

Tamo je pronašla muža u krevetu – ali ne samog. Prema pisanju La Nuova Sardegna, u krevetu je bio s njezinom sestrom ili rođakinjom.

Dok je u bijesu pokušavala skinuti vjenčani prsten, lagano se ozlijedila.

Noć u odvojenim sobama

Prema informacijama lokalnog lista, par je ostatak noći proveo u hotelu, ali u odvojenim sobama.

Nije poznato jesu li se kasnije razgovarali ili pomirili.

Jedan zaposlenik hotela rekao je za novine:

“Izgledalo je kao scena iz komedije iz 70-ih ili 80-ih – samo što je ovaj put sve bilo stvarno, i nitko se nije smijao.”