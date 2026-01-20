Skandal na Europskom prvenstvu u rukometu: "Ovo je opasno za život"

Na Europskom rukometnom prvenstvu 2026. zabilježen je neuobičajen incident koji je zasjenio utakmicu između Norveške i Češke. Iako su Norvežani slavili 29:25, glavna tema nakon susreta bila je – pod u dvorani.

U drugom poluvremenu u dvorani u Bærumu, predgrađu Osla, došlo je do oštećenja podloge – takozvani "plavi tepih" se odvojio, točno u trenutku kada je Češka bila u napadu, piše gol.hr.

Ovo je opasno za život

Srećom, češki lijevi vanjski Jonas Josef prošao je bez ozljede, no incident je mogao imati ozbiljne posljedice.

"Dogodilo se usred duela. Takve stvari su opasne za život – ako staneš sa strane i loše doskočiš, možeš istegnuti koljeno, pokidati križne ligamente, izvrnuti gležanj... Čudno je da se to nije popravilo tijekom time-outa. Srećom, sve je dobro prošlo, kucam u drvo", rekao je norveški reprezentativac Tobias Grøndahl za NRK.

EHF se oglasio: "Istražujemo slučaj"

Norveški Nettavisen kontaktirao je s Europskom rukometnom federacijom (EHF) s upitima o stanju podloge u dvorani.

"Trenutačno analiziramo stanje poda, a odgovorna osoba će ga dodatno pregledati i sutra. Želimo biti potpuno sigurni da se utakmice mogu igrati bez rizika", izjavio je Thomas Schöneich, direktor komunikacija EHF-a.