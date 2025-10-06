SKAC_ST obilježava 15 godina djelovanja i najavljuje humanitarnu akciju "72 sata bez kompromisa"

U prostorijama Studentskog katoličkog centra u Splitu danas, 6. listopada 2025. godine, održana je konferencija za medije uoči Dobrotvornog koncerta bez kompromisa — tradicionalne najave velikog volonterskog projekta mladih "72 sata bez kompromisa" te u povodu obilježavanja 15 godina djelovanja udruge SKAC_ST.

Projekt su predstavile Josipa Gadža, izvršna direktorica nacionalne provedbe projekta, te Katarina Topić, voditeljica Volonterskog centra mladih pri splitskom SKAC-u.

Rastući projekt koji okuplja tisuće mladih

Izvršna direktorica Josipa Gadža istaknula je kako projekt "72 sata bez kompromisa" iz godine u godinu bilježi rast te će ove godine obuhvatiti 22 lokalne zajednice. Novim su se sredinama pridružile Orahovica, Imotski, Korčula i Smokvica. "Na nacionalnoj razini očekujemo oko 3500 volontera koji će sudjelovati u više od 500 volonterskih akcija diljem Hrvatske. Prijave su otvorene do 12. listopada, pa pozivamo sve mlade od 15 do 35 godina da se uključe i budu dio ove hvalevrijedne priče", poručila je Gadža.

Katarina Topić, voditeljica Volonterskog centra mladih SKAC_ST, podsjetila je na 15 godina djelovanja udruge i brojne projekte koji su obogatili život mladih u Splitu i okolici.

Najavila je i Dobrotvorni koncert bez kompromisa koji će se održati u srijedu, 8. listopada u klubu Porat, s početkom u 21 sat. Na koncertu će volonterski nastupiti Jole, Petar Dragojević, Marino Jakobić, Taxi bend, Grupa Best i DJ Solda. "Sav prihod s koncerta bit će usmjeren u provedbu volonterskih akcija projekta '72 sata bez kompromisa'. Posebnost ovogodišnjeg koncerta jest i početak proslave 15 godina djelovanja udruge SKAC_ST. Ulaznice su dostupne putem platforme Adriaticket", istaknula je Topić.

Podrška institucija mladima i volonterstvu

Konferenciji su nazočili i predstavnici institucija koje podržavaju projekt: Helena Bandalović iz Splitsko-dalmatinske županije, Nađa Mladinić iz Odjela za demografiju i civilno društvo te Nikša Jajac, prorektor za infrastrukturu Sveučilišta u Splitu.

Bandalović je naglasila dugogodišnju suradnju Županije i udruge SKAC_ST: "Županija već godinama pomaže SKAC-u kroz natječaje i sudjelovanje na događajima koje organiziraju mladi. Uvijek ćemo stati uz projekte koji promiču vrijednosti zajedništva i volonterstva."

Mladinić je dodala da projekt ima snažan učinak na zajednicu: "'72 sata bez kompromisa’ okuplja stotine mladih i pokazuje da su oni itekako spremni dati svoje vrijeme i energiju za opće dobro. To je snažna poruka nade i odgovornosti prema zajednici. SKAC_ST je naš dugogodišnji partner i prijatelj", poručila je.

Prorektor Jajac čestitao je udruzi na 15 godina djelovanja te naglasio važnost SKAC-a u razvoju mladih i promicanju društvenog angažmana: "Njihova aktivnost ponos je Sveučilišta, Grada i Županije. Pozivam sve mlade da zajednički podijele radost beskompromisnog davanja – već u srijedu na koncertu u Poratu."

Konferencija je završila pozivom svim mladima da se uključe u humanitarni i volonterski projekt "72 sata bez kompromisa”, koji će i ove godine donijeti konkretne promjene u lokalnim zajednicama.

Dobrotvorni koncert u srijedu u klubu Porat označit će početak trodnevnog volonterskog maratona, ali i svečano obilježavanje 15 godina postojanja SKAC_ST-a – udruge koja već desetljeće i pol promiče vrijednosti solidarnosti, zajedništva i ljubavi prema bližnjem.