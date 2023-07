SJEVER RASPRODAN Ogroman interes za prvu utakmicu na Poljudu!

Nogometaši Hajduka će, nakon pobjede u Maksimiru, na Poljudu u nedjelju 30. srpnja s početkom u 21:05 sati protiv Rijeke igrati susret 2. kola SuperSport HNL.

Prva je to službena utakmica Bijelih na Poljudu u novoj natjecateljskoj sezoni. Prodaja ulaznica za taj dvoboj započela je jutros u 10 sati.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Sudeći po redovima, Poljud će biti dupkom pun. Od početka prodaje stvorili su se veliki redovi kod prodajnih mjesta. Uz već prodane pretplate, sigurno možemo brzo očekivati vijest da je poljudska ljepotica rasprodana.

Tako stiže vijest da ulaznica za sjevernu tribinu više nema.