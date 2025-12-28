Sjever mu dao nadimak, publika ga nosila: Rico, bek koji je najavio moderni nogomet

Na današnji dan 1958. godine rodio se Milan Petrović Rico

Danas 68. rođendan slavi Milan Petrović Rico. Nije se ljutio na ovaj nadimak, koji su mu dali navijači, pogotovo mi tada mlađi sa sjeverne tribine, jer je kao mlad bio ćelav, ali Split je Split i on će uvijek u neku zafrkanciju. "Neka skandiraju Rico, ima u tome našeg dalmatinskog humora i vica", govorio je tada za medije.A ponijela bi ga publika kad bi počeo driblati po boku, onako iznenada, luketinovski, rekli bismo, kao ofenzivni bek i preteča kasnijih modernih bekova.

U Hajduk je došao iz dubrovačkog "Gošk-Juga", kako se tada zvao današnji NK "GOŠK Dubrovnik 1919", u koji se kasnije vratio, bio i trener. Doveo je tog ljeta Špaco tri pouzdana obrambena igrača uz već spomenutog Milana Petrovića, došao je Jerko Tipurić i vraćen hajdukov junior, pa i prvotimac Vatroslav Petrinović. Među "bijelima", trenera Stanka Poklepovića, odličan na beku, pouzdan i kao stoper, pa i libero u paru sa jednako moćnim i dobrim igračem Jerkom Tipurićem. Kasnije se vratio svome GOŠKU, predvodio dubrovačke nogometaše u doba Domovinskog rata i brutalnih zločinačkih napada na Grad. Vraćao se kao trener spasitelj, kada je god dubrovačkim nogometašima trebalo.

Nazvali smo ga u njegov Dubrovnik, bilo mu je drago. "Ma svaka čast šta ste se sjetili čestitati, baš ste me obradovali, a bila je to strašna momčad Hajduka u moje vrijeme: Baka Slišković, Vujovići, Gudelj, Vulić... Sve igračine, moglo se do samog osvajanja Kupa UEFA."

Tako smo u Hajduku imali Rica, puno godina nakon Nikole Gazdića i prije današnje maskote, koja već više godina uveseljava najmlađe hajdukovce.

Sretan rođendan, Rico, još pamtimo tvoj poseban stil igre.