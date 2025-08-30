Sjeli na let za Beograd, pa završili u Makedoniji: "Ostali smo šokirani, nitko nije znao o čemu se radi"

Putnici zrakoplovne kompanije Wizzair, koji su putovali s grčke Krete za Beograd, završili su u subotu ujutro na aerodromu u glavnom gradu Sjeverne Makedonije Skoplju.

Jedna od putnica na letu bila je Jelena, koja kaže da su na aerodromu u Skoplju službenci i policija bili iznenađeni njihovim dolaskom, jer im je Wizzair prijavio da će sletjeti prazan avion, a iz njega je izašlo oko 200 ljudi.

Kako je ispričala Jelena za N1, putnici nisu dobili nikakve prethodne informacije o otkazivanju leta, a po dolasku na aerodrom na Kreti počele su im stizati poruke da se let odgađa za po sat vremena.

"Na kraju je došlo do toga da u 4:20 ujutro letimo preko Skoplja, nije nam bilo jasno zašto. Držali su nas malo duže u avionu u Skoplju, nisu nam dali da izađemo dok jednoj ženi nije pozlilo. Oni su nas ostavili na tom praznom aerodromu", ispričala je.

Kako kaže, pilot im je rekao kako je njihovo radno vrijeme završeno te da će više informacija dobiti na aerodromu. "Međutim, na aerodromu u Skoplju su bili iznenađeni, nisu imali pojma o čemu se radi, i policija i svi", rekla je.

Ispričala je i da su putnici kontaktirali i Ambasadu Srbije, no dobili su odgovor da oni ne mogu ništa napraviti po tom pitanju.

Kao razlog zašto lete za Skoplje, navedeno im je da beogradski aerodrom ne radi i da ne slijeću avioni, navela je.

Nakon inzistiranja putnika, aerodrom u Skoplju im je osigurao autobus koji će ih voziti za Beograd.