Close Menu

Sjećate se Anđele iz dueta "Ima li nade za nas" sa Zečićem? Sada sprema nešto veliko u inozemstvu

Anđela je ovog ljeta izdala pjesmu Spora ljubav, nešto drugačiju od svog dosadašnjeg rada

Hrvatska pjevačica Anđela Kolar krenula je s prodajom ulaznica za svoj koncert u prestižnoj Luksemburškoj filharmoniji zakazan za 29. studenoga. 

Anđela je ovog ljeta izdala pjesmu Spora ljubav, nešto drugačiju od svog dosadašnjeg rada, a od ranije je najpoznatija po hitu “Ima li nade za nas” koji je otpjevala s Draženom Zečićem.


Koncert u Luksemburgu, gdje Anđela živi posljednjih godina, nosit će naziv "Andjela & friends", a ulaznice su u prodaju puštene preko stranica Luksemburške filharmonije www.philharmonie.lu .

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0