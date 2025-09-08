Sjećate se Anđele iz dueta "Ima li nade za nas" sa Zečićem? Sada sprema nešto veliko u inozemstvu

Hrvatska pjevačica Anđela Kolar krenula je s prodajom ulaznica za svoj koncert u prestižnoj Luksemburškoj filharmoniji zakazan za 29. studenoga.

Anđela je ovog ljeta izdala pjesmu Spora ljubav, nešto drugačiju od svog dosadašnjeg rada, a od ranije je najpoznatija po hitu “Ima li nade za nas” koji je otpjevala s Draženom Zečićem.



Koncert u Luksemburgu, gdje Anđela živi posljednjih godina, nosit će naziv "Andjela & friends", a ulaznice su u prodaju puštene preko stranica Luksemburške filharmonije www.philharmonie.lu .