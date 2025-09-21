Sjećanje na Nenada Marina: Na današnji dan 1991. Split je izgubio prvog branitelja

Prije točno 34 godine, 21. rujna 1991., život u obrani Domovine položio je Nenad Marin, pripadnik Odreda narodne zaštite iz Žrnovnice, u sastavu Prvog samostalnog splitskog dragovoljačkog odreda. Bio je prvi hrvatski branitelj koji je poginuo na području grada Splita.

Toga jutra hrvatski dragovoljci iz Splita, nakon oslobađanja svih drugih vojarni u gradu, upućeni su na blokadu vojarne na Dračevcu, prepune neprijateljskog ljudstva i oružja. Ubrzo su se našli pod jakom vatrom JNA. Pogođen snajperskim hicem, smrtno je stradao Nenad Marin, koji je na položaj krenuo naoružan tek lovačkim karabinom i, kako suborci svjedoče, neizmjernom ljubavlju prema svome narodu i Domovini.

Svake godine u ovo vrijeme hrvatski narod prisjeća se tužnih obljetnica i stotina hrabrih branitelja. Njihove žrtve, kako ističu suborci i članovi obitelji, ispunjene su tugom, ali i ponosom jer su pripadali generaciji koja je ostvarila tisućljetni san – slobodnu i neovisnu Hrvatsku.

– Sloboda nam nije poklonjena, već izborena krvlju i žrtvom naših suboraca, među kojima je bio i Nenad. Njegovo ime i žrtva ostaju trajno urezani u temelje naše slobode – poručeno je na obilježavanju obljetnice.

Vječna hvala i slava svim hrvatskim braniteljima koji su položili svoje živote kako bismo danas živjeli u miru i slobodi.