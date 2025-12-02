Sjajno testiranje na Grobniku najavljuje jaku sezonu pred Antunovićem

Trogirski vozač Robert Antunović ulazi u završnu fazu priprema za nadolazeću sezonu kružnih utrka, a najnovije testiranje na Grobniku donijelo je ključne odgovore, ali i dodatni motiv za zimsko usavršavanje. Na stazi je njegov potpuno novi Honda Civic Type R od 280 KS, posebno građen za kružne utrke, pokazao impresivan potencijal.

"Auto se na Grobniku ponašao odlično. Testiranje je otkrilo što još trebamo doraditi, ali istovremeno je potvrdilo da je paket koji smo složili izuzetno konkurentan. Napravio sam top vrijeme", kaže Antunović, piše Trogirski portal.

Njegov bolid, građen od nule, koristi etanol umjesto klasičnog goriva, a motor je sastavljen isključivo od kovanih komponenti – sve s ciljem maksimalne izdržljivosti i performansi na europskim stazama.

Zimska fina podešavanja

Najnovija faza priprema sada se seli u radionicu.

"Auto je potpuno spreman za kružne utrke, ali tijekom zime ga moram prilagoditi sebi, podesiti ovjes i doraditi neke detalje koji čine razliku u borbi za desetinke", ističe Trogiranin.

Nakon 1,5 godine natjecateljske pauze, ova sezona bit će njegov povratak u punom ritmu. Upravo zato želi maksimalno iskoristiti zimu kako bi automobil bio precizno "posložen" prema njegovom stilu vožnje.

A kada sve bude savršeno namješteno, plan je jasan – u travnju slijedi novo veliko testiranje, odlučujuće za finalnu potvrdu spremnosti pred početak sezone.

Ulazak u europske nastupe

Pred Antunovićem je bogata sezona s deset utrka unutar pet trkaćih vikenda, uključujući prestižne nastupe na Slovakiaringu i Hungaroringu. Uz kružne utrke, čeka ga i niz brdskih ispita, poput Malačke, te europskih prvenstava u Sloveniji i Buzetu.

Optimizam je velik, a ambicije jasne:

"Spremni smo. Auto je spreman. Idemo napasti sve što možemo."