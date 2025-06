Sjajne vijesti za putnike: Zabranjuje se dodatna naplata za ručnu prtljagu

Zastupnici Europske unije usvojili su prijedlog koji putnicima omogućuje da bez dodatne naknade unesu u kabinu osobnu torbu i komad ručne prtljage do sedam kilograma.

„Današnje glasanje važan je korak prema pravednijim i transparentnijim putovanjima“, izjavio je Matteo Ricci, potpredsjednik Odbora EU-a za promet i turizam i glavni predlagatelj prijedloga. Dodao je kako su „jasno definirana pravila za besplatnu ručnu prtljagu temeljno pravo putnika, kako bi se izbjegli neopravdani dodatni troškovi“ i kako to „osigurava pravedniji i učinkovitiji sustav", prenosi N1.

Mjera dolazi uz šire reforme koje je Europska komisija predstavila 2023. godine kako bi ojačala prava putnika. Cilj je da zrakoplovne tvrtke pri rezervaciji moraju transparentno prikazati ukupnu cijenu karte te bolje urediti prava na naknadu.

Što nova pravila znače za putnike?

Po novim pravilima, putnici koji lete u EU imat će pravo besplatno ponijeti sa sobom osobnu torbu poput ruksaka ili torbice te jedan komad ručne prtljage bez dodatne naknade.

Osobne torbe moći će biti maksimalnih dimenzija 40 x 30 x 15 centimetara, dok će ručna prtljaga smjeti biti do 100 cm i težine do 7 kg.

Zrakoplovne tvrtke više ne smiju naplaćivati naknadu za ove predmete.

U skladu s presudom Europskog suda

To je u skladu s ranijom presudom Europskog suda koja nalaže da prijevoznici ne smiju naplaćivati naknadu za ručnu prtljagu koja ispunjava „razumne“ uvjete težine i dimenzija te koja zadovoljava sigurnosne zahtjeve.

Nedavno su i brojne udruge potrošača zatražile od nacionalnih tijela i Europske komisije istragu zbog „nepoštenih“ naknada koje uvode niskotarifni avioprijevoznici. Takve tvrtke često naplaćuju „preveliku“ prtljagu koja bi, prema europskim standardima, trebala biti prihvaćena bez naknade.

Hoće li nova pravila povećati cijene avionskih karata?

Iako je ovo glasanje dobrodošlo za putnike, glasnogovornik Airlines for Europe (A4E) upozorava da bi to moglo dovesti do povećanja cijena karata, posebno za one koji putuju s minimalnom prtljagom.

„Današnje glasanje o provedbi prava putnika i multimodalnog prijevoza konačno uvodi jasne obveze i odgovornosti svih tvrtki koje prodaju putovanja“, rekao je glasnogovornik. „Nažalost, istovremeno su u prijedlog uvršteni i amandmani koji ukidaju mogućnost putnicima da biraju usluge koje žele platiti, a koje ne.“

Veća podrška za ranjive putnike

Glasanje o novim pravilima za ručnu prtljagu nadopunjuje prijedlog Europske komisije iz 2023. o jačanju prava putnika. Između ostalog, zastupnici Europskog parlamenta žele osigurati da djeca mlađa od 12 godina mogu bez naknade sjediti uz osobu koja ih prati.

Također žele bolje zaštititi putnike sa smanjenom pokretljivošću, omogućiti da njihovi pratitelji putuju besplatno te uvesti naknadu u slučaju gubitka ili oštećenja pomagala za kretanje ili ozljede psa vodiča.

Veća jasnoća oko naknada

Nacrt pravila iz 2023. također pojašnjava ulogu posrednika (npr. online platformi) u nadoknadi putnicima u slučajevima otkazanih letova, velikih kašnjenja ili uskraćenog ukrcaja.

Zastupnici žele da posrednici obavijeste putnike o punoj cijeni karte, posredničkim naknadama i uvjetima povrata novca te da ispoštuju rok od 14 dana. Ako posrednik ne ispoštuje rok, zrakoplovni prijevoznik bit će dužan isplatiti naknadu putniku u roku od sedam dana.