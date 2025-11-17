Sjajan vikend za Nadu: Mlađi kadeti slavili u Splitu, ukupno drugi u Kupu Hrvatske

Tijekom vikenda u Splitu je odigran Kup Hrvatske za kategoriju mlađih kadeta do 14 godina na kojem sudjelovalo 7 momčadi! Nada je ovaj vikend igrala odlično, što i pokazuje rezultat u finalu gdje su mlađi kadeti svladali Zagreb Rugby 40:5!

To ih stavlja na prvo mjesto za ovaj turnir u Splitu, ali uračunava se i 1. turnir Kupa Hrvatske koji se igrao u Zagrebu te je tako Nada na kraju svega na drugome mjestu ispod RK Zagreba.

Ukupni poredak Kupa Hrvatske:

1. RK Zagreb

2. RK Nada

3. RK Lokomotivu

4. RK Sinj

5. HARK Mladost

6. RK Dubrovnik

7. RK Novi Zagreb

8. RK Sisak

Za Nadu su grali. I.Marović, Budimir, D.Marović, Savković Gracin, Burič, Vukorepa, Žitko, Bezić, Mimica, Uroda, Ćurin, Panchev, Čipčić. Trener L. Bjelanović.

"Hvala sucima i svima koji su pomogli u organizaciji turnira. Bravo za sve!" poručuju iz kluba.