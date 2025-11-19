Sjajan uspjeh splitskih predstavnika na Svjetskom prvenstvu u Jiu-Jitsu na Tajlandu

Hrvatski predstavnici ostvarili su povijesne rezultate na Svjetskom prvenstvu u Jiu-Jiutsuu održanom na Tajlandu, gdje su se natjecali sportaši iz Infinity BJJ Split. U sastavu od četiri borca i dva člana stručnog tima, hrvatska ekspedicija vratila se kući s impresivnim medaljama i ostvarenjem koje je donedavno bilo teško i zamisliti.

Na prvenstvo su otputovali Paula Sophie Pandol, Jure Barišić, Blaž Antonio Jurčević i Aldo Martinac, uz pratnju članova tima zaduženih za masaže i logistiku, Bartula Žižića i Ante Prodana.

Najveći uspjeh postigla je Paula Sophie Pandol, koja je nakon čak sedam pobjeda osvojila dva zlatna odličja u kategoriji do 70 kg (U21), i to u obje discipline – Gi i No-Gi. Sve svoje borbe završila je submissionom, a većina je trajala kraće od jedne minute. Redom je svladala predstavnice Indije, Grčke, Ukrajine, Koreje, Rusije, Mongolije i Izraela, čime je potvrdila da je jedna od najperspektivnijih mladih sportašica ovoga sporta.

Pauli je ovo kruna iznimno uspješne godine u kojoj je osvojila ukupno pet medalja na svjetskim i europskim natjecanjima – zlato na Europskom prvenstvu u No-Gi Jiu-Jitsu u Zadru, srebro na Europskom Gi prvenstvu u Belgiji te zlato na Svjetskom kupu, također u Zadru.

Sjajan nastup ostvario je i Jure Barišić, koji je u U21 kategoriji do 94 kilograma osvojio broncu. Nakon pobjede protiv Kanađanina u prvoj borbi, u drugom je nastupu jedna taktička pogreška presudila daljnjem napredovanju prema zlatu. No u borbi za broncu Barišić je armbarom svladao predstavnika Španjolske i potvrdio svoju odličnu međunarodnu formu, nadovezujući se na ranije osvojenu broncu na Europskom prvenstvu.

Blaž Antonio Jurčević ostvario je dvije pobjede i dva poraza, što mu je donijelo 5. mjesto u svijetu, dok je Aldo Martinac borbeno nastupio, ali je upisao dva tijesna poraza.

Ovi rezultati okrunjuju godinu u kojoj je klub već na hrvatskim kvalifikacijama osvojio devet zlatnih medalja, najavivši iznimnu sezonu. Na Svjetskom prvenstvu hrvatska je reprezentacija ostvarila svoj najveći uspjeh u povijesti, osvojivši ukupno 12 medalja – 3 zlata, 3 srebra i 5 bronci.

Trener Dino Moskatelo poručio je kako su sportaši “ostavili srce na borilištima za sebe, svoj klub i Hrvatsku”, zahvalivši svim borcima, trenerima, klubu, članovima te Hrvatskom Ju-Jitsu savezu na podršci i organizaciji nastupa na ovako velikom natjecanj

Infinity BJJ Split ističe kako je ovaj uspjeh rezultat predanog rada, timske podrške i zajedništva cijele sportske zajednice.