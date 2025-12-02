Sjajan početak u Lublinu: Hrvatska štafeta s najboljim vremenom ulazi u finale

Hrvatska muška štafeta na 4 puta 50 metara slobodno s najboljim je vremenom kvalifikacija ušla u finale Europskog plivačkog prvenstva u kratkom bazenu koje je danas počelo u poljskom Lublinu.

S 1:23.51 naši su bili 77 stotinki sekunde brži od Nizozemske i 94 stotinke od Poljske. Finale je u 20.24. U našoj su štafeti Luka Cvetko (PK Medveščak, Zagreb), Jere Hribar (PK Grdelin, Split), Nikola Miljenić (PK Medveščak, Zagreb) i Božo Puhalović (PK Jadran, Split).

Jana Pavalić (PK Olimp, Zabok). S 25.83 je za 15 stotinki popravila svoj hrvatski rekord na 50 metara leptir, ali je za plasman u polufinale trebala biti još toliko brža. Zauzela je 19. mjesto među 38 plivačica.

U istoj je disciplini Nikola Miljenić (PK Medveščak, Zagreb) isplivao 22.84. To je 32 stotinke sporije od njegovog hrvatskog rekorda. Podijelio je 16. mjesto s još trojicom plivača, no kako je rasplivavanje za preostalo mjesto u polufinalu bilo neposredno nakon nastupa u štafeti, Miljenić je od njega odustao. U kvalifikacijama na 50 metara leptir je nastupio i Luka Kmetić zauzevši 37. mjesto među 55 plivača (23.51). Filip Mujan (PK Mornar, Split) bio je 44. među 67 plivača na 100 metara prsno (59.26).