Širi se virus: Na ulazu u zgrade dezinficiraju stanovnike, radnici u prslucima obilaze domove, pregledavaju kuće...

U južnokineskom gradu Foshanu vlasti vode sveobuhvatnu borbu protiv čikungunje, virusa koju prenose komarci, a koja bi se mogla proširiti diljem zemlje. Vojnici s maskama tretiraju parkove i ulice insekticidima, a dronovi su angažirani za identificiranje mjesta za razmnožavanje komaraca. Istraživači su pustili velike "slonovske komarce" čije ličinke love komarce koji prenose virus, a tisuće riba koje jedu komarce puštene su u gradske ribnjake.

Čikungunja, virus koji se prenosi ubodima zaraženih komaraca, rijetko je smrtonosna, ali uzrokuje groznicu i jake bolove u zglobovima. U Kini je u četiri tjedna zarazila oko 8000 ljudi, uglavnom u Foshanu, što predstavlja najveću epidemiju te vrste u zemlji od njezina prvog pojavljivanja 2008. Stručnjaci kažu da je porast globalnih temperatura doveo do toplijeg i vlažnijeg vremena, omogućavajući komarcima da se razmnožavaju. Za borbu protiv epidemije vlasti koriste poznati pristup usavršen tijekom pandemije Covida - mobiliziraju grad s 10 milijuna stanovnika u "domoljubnu zdravstvenu kampanju" što za neke to budi neugodna sjećanja, piše New York Times.

Zajednički radnici u crvenim prslucima obilaze domove

Na ulazima u zgrade radnici tretiraju stanovnike sredstvima protiv komaraca prije nego što im dopuste ulazak. Zajednički radnici u crvenim prslucima obilaze domove, pregledavaju kuće i naređuju stanovnicima da uklone svu stajaću vodu. Oni koji ne surađuju mogu biti kažnjeni ili, u ozbiljnim slučajevima, suočeni s kaznenim prijavama za "opstruiranje prevencije zaraznih bolesti", prema ilustriranom vladinom objašnjenju. Najmanje pet kućanstava imalo je prekinutu struju zbog nesuradnje, prema obavijesti koju je izdao susjedski odbor u okrugu Guicheng.

Tijekom širenja Covida-19, Kina je uvela neke od najstrožih mjera na svijetu — politiku nulte stope Covida koja je uključivala masovno testiranje, zaključavanje gradova, obvezne karantene i stalno praćenje kretanja ljudi. Na RedNoteu, popularnoj društvenoj mreži, stanovnici kažu da im zajednički radnici naređuju isprazniti sve posude s vodom, uključujući zdjelice za pse. Neki su se žalili da je nadzor pretjeran. Dvoje stanovnika, kontaktiranih putem poruka na RedNoteu, koji nisu htjeli biti imenovani zbog straha od odmazde, rekli su za The New York Times da su radnici ušli u njihove domove bez dopuštenja kako bi pretražili stajaću vodu. Dvoje drugih reklo je da su im biljke oduzete ili uništene pred njima, prenosi Večernji list.

Sada se od građana traži da svako jutro provedu najmanje tri minute čisteći sve izvore stajaće vode

U Foshanu i drugim gradovima u provinciji Guangdong, sjeverno od Hong Konga, zaraženi stanovnici šalju se u "karantenske odjele" gdje borave iza mreža protiv komaraca i paravana. Neki koji su bili zaraženi rekli su da nisu imali izbora osim otići u bolnicu o svom trošku. Virus čikungunje, kojeg prenosi komarac Aedes, koji također prenosi denga groznicu i Ziku, prvi put je otkriven u južnoj Tanzaniji 1950-ih. Ime mu dolazi iz jezika Kimakonde i znači "ono što se savija", što se odnosi na iskrivljeno držanje onih koji pate od bolova.

Nakon što je 8. srpnja u Foshanu otkriven uvozni slučaj čikungunje, zaraza se brzo proširila. Sada se od građana traži da svako jutro provedu najmanje tri minute čisteći sve izvore stajaće vode. Zaposlenici u vladinim agencijama ne smiju otići kući dok temeljito ne provjere držače biljaka, posude za čaj, neispijena pića i krovne nadstrešnice na prisutnost vode.Za razmnožavanje komarcima "ne treba puno vode, čak ni jezero. Mogu se širiti i razmnožavati čak i u najmanjoj količini vode, poput čepa boce Coca-Cole", rekao je Ren Chao, profesor na Sveučilištu u Hong Kongu koji istražuje utjecaj klimatskih promjena na širenje bolesti koje prenose komarci u urbanim područjima. Najekstremnije mjere, poput obvezne karantene za zaražene, nisu provedene, ali stručnjaci kažu da su kineske pandemijske mjere dizajnirane tako da se brzo pojačaju ako se smatra potrebnim. "U suštini, evocira se duh strategije nulte stope Covida, s pristupom nulte tolerancije, masovnom mobilizacijom, nadzorom i testiranjem", rekao je Yanzhong Huang, viši znanstveni suradnik za globalno zdravlje pri Vijeću za vanjske poslove.