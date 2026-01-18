Šire se dramatične fotografije: U sudaru vlakova u Španjolskoj ima mrtvih, spašavanje još traje

Dva vlaka sudarila su se u Španjolskoj u nedjelju navečer. Do stravične nesreće došlo je kada je vlak koji je krenuo u 18.40 sati iz Malage za Madrid iskočio iz tračnica te prešao u drugu prugu i udario sedmi i osmi vagon vlaka na putu za Huelvu.

Prema prvim informacijama, dvoje je ljudi poginulo, a spašavanje još traje. Ozlijeđenih ima puno, a točan broj nije poznat. Hitne službe odmah su upućene na mjesto nesreće, a društvenim mrežama šire se dramatične fotografije spašavatelja koji rade u potpunom mraku, piše The Sun.

Potpuni razmjer nesreće još uvijek nije poznat, a vlasti intenzivno rade na spašavanju putnika koji su, prema informacijama iz službi, mogli biti zarobljeni u vlakovima.

Željeznički promet na glavnoj relaciji Madrid-Andaluzija i dalje je obustavljen dok traju istraga i radovi na sanaciji.

Očevici opisuju kaotičnu scenu, a spasilačke ekipe rade u ekstremno otežanim uvjetima, pokušavajući osloboditi putnike i osigurati mjesto nesreće. Više detalja o uzroku nesreće i točnom broju žrtava očekuje se tijekom dana, prenosi Net.hr.