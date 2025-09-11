Šinjorina Katarina objavljuje debitantski singl “Dvoje krivih”, a ovu Zadranku snažnog vokala za scenu su pripremali Emilija Kokić i Rade Šerbedžija

Zadranka Katarina Šango zanimljivog umjetničkog imena Šinjorina Katarina na sceni je kao riba u vodi. Od malih nogu više od svega zanimali su je pjevanje, gluma, ples i crtanje, a kreativnost raznih umjetnika čije je vještine upijala s malog ekrana postali su joj inspiracija za vlastiti umjetnički razvoj koji je krenuo korak po korak; od uloge u osnovnoškolskom igrokazu, pjevačkog nastupa u HNK Zadar na Benja festu, srednjoškolske dramske predstave u kojima je sudjelovala kao član dramske skupine “Igrajmo se Zadar”, do rada na svom vokalu u školi pjevanja Emilije Kokić i usavršavanja glumačke tehnike kod Rade Šerbedžije. Svaka stepenica koju je prošla, pokazala je da Katarina ne računa na uspjeh preko noći, već da itekako misli brusiti svoj talent upijajući svako znanje koje nesebično ponude iskusniji, etablirani umjetnici.

Važan trenutak dogodio se prošle godine kada se Katarina prijavila na pjevačko natjecanje Novi glas u organizaciji Novog radija Zadar gdje je njen moćan vokal oduševio autora Franju Judniča Frenkya koji joj je ponudio suradnju iz koje je nastala pjesma “Dvoje krivih”, Katarinin prvi službeni singl kojim se predstavlja na domaćoj glazbenoj sceni. Pjesma o strasti, privlačnosti i igri emocija između dvoje ljudi sjajno je legla Šinjorini Katarini koja se na pozornici nimalo ne štedi, već plijeni pažnju zaraznom energijom koju emitira te snažnim vokalom koji mnoge podsjeća na Zoricu Kondžu, što je Katarini velika čast jer često upravo Zoričine pjesme bira za nastupe.

“Moj prvi autorski singl, zvuči nevjerojatno! Dječji san koji se pretvorio u stvarnost, nakon stvarno puno truda i rada. Nekako se sve posložilo, ništa nije išlo na silu, već je sve teklo prirodno i imam osjećaj da je baš tako moralo biti. Dok smo snimali pjesmu u studiju, stvorila se neka dobra lijepa energija, kao i poslije dok smo snimali spot. Opušteno, s vjerom da je to što radimo iskreno, bez kalkulacija. Hvala Franji što mi je ustupio pjesmu i što je baš u meni vidio pjevačicu koja ju može najbolje iznijeti. Nadam se da će se svidjeti ljudima koji ju čuju, radujem se svemu što me čeka”, uzbuđena je zbog svog prvijenca simpatična Katarina koja ne bježi od izazova, što je dokazala i petogodišnjim boravkom u Norveškoj gdje je, uz posao, aktivno sudjelovala u etno zboru Koret Oslo čije je članove oduševila hrvatska etno pjesma „Naranča“ grupe Putokazi, koju im je Katarina otkrila.

Uz glazbu, gluma je njena velika strast, a zanimljivo je da je imala epizodnu ulogu u hvaljenoj dramskoj seriji “Nestali”, a glumila je i u predstavama “Bakhe” i “Crvenkapica” Dragon teatra. Glumačko iskustvo joj je, kako sama kaže, bilo od koristi prilikom snimanja njezinog prvog videospota u režiji Marina Brkljače, inače brata pjevača Jure, za koji su odabrali lokaciju zadarske City Gallerije. Katarina se u spotu prikazuje baš onakvom kakva je - temperamentna, puna životne snage i spremna za sve izazove koji su pred njom.