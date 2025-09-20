Sinj Trail 2026: Rekordno izdanje i ženska pobjednica najduže staze

Osmo izdanje Sinj Traila još je jednom potvrdilo status jednog od najvećih sportskih događaja u Dalmaciji i Hrvatskoj. Sunčano vrijeme i odlična atmosfera privukli su čak 270 natjecatelja i brojne posjetitelje na start ispred Sinjske Pijace, a cijeli dan protekao je u znaku uzbudljivih utrka i odlične organizacije.

Natjecatelji su birali između četiri atraktivne staze – PROVE (5 km), BARA (11 km), ČOJA (22 km) i ALKA (36 km) – a upravo je najduža dionica donijela povijesni trenutak: Ivana Širić, članica AK Plitvice i hrvatska reprezentativka, pobijedila je u ukupnom poretku s vremenom 4:48:48 sati. Iza sebe je ostavila dvojicu kolega iz reprezentacije, Matea Ledinskog i Daniela Krstulovića Oparu, kao i drugoplasiranog Maria Prečanica.

Najbrži po kategorijama

ALKA (36 km):

Muškarci: Mateo Ledinski, Mario Prečanica, Daniel Krstulović Opara

Žene: Ivana Širić, Mila Ozretić, Jelena Bobetić

ČOJA (22 km):

Muškarci: Karlo Vučinić, Filip Buturić, Mislav Perić

Žene: Martina Štrkalj, Matea Morović, Ivana Vrvilo Baučić

BARA (11 km):

Muškarci: Marko Boduljak, Ivo Jerčić, Dino Perić

Žene: Jelena Šurjan, Katarina Malenica, Jasna Maričić

PROVE (5 km):

Muškarci: Milan Ivanković, Bože Kutija, Jakov Ljubičić

Žene: Mia Šušnjara, Eva Džapo, Alena Miličević

Djeca, volonteri i bogata lutrija

Posebno je razveselila treća Sinj Kids utrka s čak 150 mališana, pokazavši da Sinj ima sjajnu sportsku budućnost. Organizatori su zahvalili volonterima i sponzorima bez kojih manifestacija ne bi dosegnula ovakvu razinu, a posjetitelje je razveselila i bogata lutrija s glavnom nagradom – Fuji biciklom.

Zlatni sponzori ovogodišnjeg izdanja bili su IR Lučane, Matić Prom, Bauerfeind te Turističke zajednice grada Sinja i Splitsko-dalmatinske županije, uz podršku brojnih srebrnih i brončanih partnera.

Sinj Trail još jednom je dokazao da je mnogo više od utrke – to je spoj sporta, zajedništva i gostoprimstva. Organizatori već najavljuju još masovnije i brže izdanje iduće godine.