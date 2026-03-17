Sindikati najavili prosvjed koji će se održati u travnju, imaju pet glavnih zahtjeva: "Ne živimo u zemlji blagostanja već na rubu preživljavanja"

Danas je u Splitu, na Fakultetu elektronike, strojarstva i brodogradnje, održana konferencija za medije uoči prosvjeda „Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine“, koji će se održati 18. travnja 2026. u Zagrebu. Na događaju su predstavnici sindikalnih središnjica – Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS), Matice hrvatskih sindikata (MHS) te Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) – zajedno s članovima Organizacijskog odbora predstavili detalje organizacije i provedbe prosvjeda.

Ovo je drugi zajednički pripremni skup za sindikalne povjerenike i aktiviste s područja Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Prvi takav skup održan je u Rijeci, gdje se okupilo više od 200 predstavnika sindikata, a u ožujku i travnju planirani su još pripremni skupovi u Osijeku i Zagrebu.

Prosvjed je organiziran kako bi se upozorilo na probleme nepravedne raspodjele dobiti, nedovoljnih plaća i niskih mirovina, rastućih troškova hrane i stanovanja te nepovoljnog utjecaja korupcije i sive ekonomije na hrvatsko društvo. Prosvjed će početi u 12:00 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Pet temeljnih zahtjeva

"Ovim skupom želimo poslati poruku zajedništva i zahtijevati pravedniju raspodjelu sredstava. Glas radnika, umirovljenika i mladih mora se čuti", istaknuo je Dražen Jović, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS).

On je naglasio da je problem u neadekvatnoj raspodjeli dobiti: "Do 2024. godine neto dobit poduzetnika u Hrvatskoj rasla je 360%, dok su plaće rasle samo 70%, a inflacija je kumulativno 37%. Imamo preko 750.000 umirovljenika koji žive na granici siromaštva, prosječno sa 617 eura mjesečno. To je lako dokazivo i političari se trebaju ozbiljno zamisliti."

Jović je dodatno upozorio na odlazak mladih i radne snage: „Želimo da naši mladi ostaju u Hrvatskoj, a ne da idu u druge europske zemlje, dok nam dolaze radnici iz trećih zemalja.“

Šprem: "Svima je jasno da ovo nije zemlja blagostanja kako najavljuje premijer Plenković"

Sanja Šprem, predsjednica Matice hrvatskih sindikata, naglasila je širi kontekst: "Ovo nije prosvjed samo za javni sektor ili umirovljenike, ovo je prosvjed za sve građane Republike Hrvatske. Svima je jasno da ovo nije zemlja blagostanja kako najavljuje premijer Plenković, već su građani na rubu preživljavanja. Moramo osigurati dostojanstven život našim mladima, studentima, djeci, ali i umirovljenicima."

Šprem je objasnila pet temeljnih zahtjeva prosvjeda: „Prvo, osnovne plaće i mirovine moraju biti na razini prosjeka EU. Drugo, pristupačno stanovanje. Treće, jača domaća proizvodnja hrane da Hrvatska bude doista neovisna. Četvrto, nulta stopa korupcije, a peto, prostor za kontrolu sive ekonomije.“

Tonći Barada, predsjednika Županijskog povjereništva SUH-a Splitsko-dalmatinske županije, dodao je: "Prosječne mirovine su preniske, a troškovi života previsoki. Umirovljenici zaslužuju dostojanstven život, a ne preživljavanje. Ovim prosvjedom želimo ljudima prikazati stvarne životne uvjete i položaj umirovljenika u Hrvatskoj."

Barada je istaknuo da prosječna mirovina od 617 eura pokriva samo polovicu prosječne plaće u zemlji: "Kako oni mogu živjeti s tim iznosom? Zato skupa sa radničkim sindikatima tražimo veće mirovine i veće plaće. Ima novca, samo je pitanje kako ga vlada želi rasporediti."

Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) osvrnuo se i na argumente vlade koji često opravdavaju niske plaće i mirovine vanjskim čimbenicima: "Ne možemo vječno opravdavati niske plaće i mirovine situacijom na Bliskom istoku ili drugim krizama. Moramo razgovarati o našim unutarnjim problemima: zašto poljoprivreda stagnira, zašto uvozimo sve više hrane, zašto su cijene i marže takve kakve jesu."

Novosel je naglasio: "Novaca ima, pitanje je kako ga vlada želi rasporediti. Vlada trenutno osiromašuje umirovljenike da bi im mogla davati darove i kupovati glasove, a samo 3% radnika u državnom sektoru dobiva povećanje plaće, dok inflacija i stvarni troškovi života rastu znatno više."

Predsjednik Sindikata umirovljenika Hrvatske dodatno je istaknuo problem priuštivog stanovanja: "70% troškova novih stanova i najma raste, a vlada ne uspijeva kontrolirati situaciju. Moramo osigurati dostojanstven život našim umirovljenicima, koji su cijeli život radili u javnom, državnom ili privatnom sektoru."

Sudionici su naglasili da će prosvjed 18. travnja biti prilika za izražavanje nezadovoljstva svih građana Hrvatske: radnika, umirovljenika, studenata, ali i zaposlenih u privatnom sektoru. "Ovo je prosvjed za bolji život u Hrvatskoj i za sve građane – nije pitanje samo sindikata," zaključio je Jović.

Organizatori očekuju veliki odaziv i naglašavaju da je cilj poslati jasnu poruku vlastima: osigurati pravedniji životni standard, dostojanstvo rada i budućnost mladima u Hrvatskoj.