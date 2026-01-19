Sin Sergeja Jakirovića prelazi u Inter

Prema pisanju talijanskih medija, Inter nastavlja s politikom dovođenja mladih talenata, a u završnoj je fazi dogovor oko dolaska Leona Jakirovića, stopera Dinama rođenog 2008. godine. Posljednjih dana spominjalo se kako se "ohladila" opcija vezana uz Branimira Mlačića iz Hajduka, dok je sada u prvi plan došla priča koja vodi prema Maksimiru.

Navodi se da je Inter postigao načelni dogovor s Dinamom za odštetu od nešto više od četiri milijuna eura. Prema istim izvorima, struktura transfera uključuje 2,5 milijuna eura fiksno, uz dodatne bonuse koji bi ukupno mogli dosegnuti oko 2 milijuna eura, te postotak od buduće prodaje.

Jakirović među najpraćenijima u svom godištu

Leon Jakirović u skautskim je krugovima označen kao jedan od perspektivnijih braniča u svom godištu, a interes navodno nije bio malen. Talijanski izvori spominju da su ga pratili i Barcelona, Napoli, Stuttgart te posebno Salzburg, no Inter je, prema tim informacijama, reagirao brže od konkurencije i već krenuo u organizaciju sljedećih koraka, uključujući liječničke preglede i dolazak igrača u Milano.

Sin Sergeja Jakirovića

Dodatnu pozornost javnosti privlači i činjenica da je Leon Jakirović sin Sergeja Jakirovića, poznatog trenera koji je u karijeri, među ostalim, vodio i Dinamo.

Ako se transfer uskoro i službeno potvrdi, Dinamo bi ovom prodajom mogao osigurati značajan prihod već sada, uz mogućnost dodatne zarade kroz bonuse i postotak od eventualne buduće prodaje. Inter bi, s druge strane, dobio još jednog mladog igrača kojeg planira razvijati za potrebe prve momčadi u narednim godinama.